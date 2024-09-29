scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारये PSU Bank Stock रिकॉर्ड हाई से 20 प्रतिशत टूटा, अब दिखाएगा बंपर तेजी!

ये PSU Bank Stock रिकॉर्ड हाई से 20 प्रतिशत टूटा, अब दिखाएगा बंपर तेजी!

लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से सरकारी बैंकों के शेयरों की परफॉर्मेंस में धीमापन है। पिछले 6 महीने में NIFTY PSU Bank इंडेक्स सिर्फ 0.37% यानि फ्लैट रिटर्न दिया है तो वहीं बीते 3 महीनों में ये इंडेक्स 6 प्रतिशत नीचे आ चुका है। अब ऐसे में सवाल है कि आने वाले दिनों में कोई PSU स्टॉक है जो निवेशकों की टेंशन को दूर कर सकता है?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 29, 2024 12:36 IST
PSU STOCK
PSU STOCK

लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से सरकारी बैंकों के शेयरों की परफॉर्मेंस में धीमापन है। पिछले 6 महीने में NIFTY PSU Bank इंडेक्स सिर्फ  0.37% यानि फ्लैट रिटर्न दिया है तो वहीं बीते 3 महीनों में ये इंडेक्स 6 प्रतिशत नीचे आ चुका है। अब ऐसे में सवाल है कि आने वाले दिनों में कोई PSU स्टॉक है जो निवेशकों की टेंशन को दूर कर सकता है? इस पर ब्रोकरेज Canara Bank Securities Ltd की ओर रिपोर्ट जारी गई है, जिसमें एक स्टॉक को चुना गया है। 
 
किस स्टॉक पर बुलिश?
पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सितंबर और अक्टूबर महीना सरकारी बैंक स्टॉक्स के लिए आउट परफॉर्मेंस वाला रहता है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म केनरा बैंक सिक्योरिटीज ने इस स्पेस में Bank of Baroda को चुना है। मौजूदा भाव शेयर का 248 रुपए प्रति शेयर है। ब्रोकरेज का मानना है कि Bank of Baroda  के शेयर में अगले 7-9 हफ्तों के लिए खरीदा जा सकता है। इसमें आने वाले दिनों के लिए पहला टारगेट 255 रुपए और 273 रुपए का दूसरा टारगेट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर गिरावट आने पर 231 रुपए का स्टॉपलॉस रखना है। 3 जून को स्टॉक ने 299 रुपए का 52 वीक हाई बनाया था। यह इसका ऑल टाइम हाई भी है।

advertisement

फंडामेंटल्स
जून में 299 रुपए का हाई बनाने के बाद इस स्टॉक ने उस महीने में इंट्राडे में 236 रुपए का लो भी बनाया। वहीं अगस्त महीने में 231 रुपए का लो और सितंबर के महीने में 231 रुपए का लो बनाया है। वहीं एक साल का रिटर्न देखें तो 16 प्रतिशत है। वहीं 6 महीने में 7 प्रतिशत नेगेटिव रिटर्न मिला है। एक महीने में भी स्टॉक नीचे ही रहा है। कंपनी का ROE 16.70 प्रतिशत, स्टॉक P/E  6.61 और P/B 0.98 पर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 29, 2024