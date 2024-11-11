scorecardresearch
BT TV
इस लॉर्जकैप स्टॉक ने एक साल में दिया FD से भी बेकार रिटर्न?

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों ने इस साल शून्य रिटर्न दिया है। 29 दिसंबर, 2023 को लार्ज कैप स्टॉक 1,292.43 रुपये पर बंद हुआ। पिछले सत्र में, स्टॉक 2024 में 0.84% गिरकर 1284 रुपये पर बंद हुआ। मूविंग एवरेज के मामले में, स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में कमजोर हो गया है। RIL के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 15:08 IST

स्टॉक का बीटा 1.2 है, जो एक साल में उच्च अस्थिरता को दर्शाता है। आरआईएल के शेयरों में एक महीने में 8% और पिछले एक हफ्ते में 4.11% की बड़ी गिरावट देखी गई है।

पिछले सत्र में कंपनी का मार्केट कैप 17.37 लाख करोड़ रुपये पर आ गया। पिछले सत्र में कंपनी का शेयर 1.68% गिरकर 1284 रुपये पर बंद हुआ था। बीएसई पर कंपनी के कुल 9.27 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 119.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 8 जुलाई 2024 को 1608.95 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए और 10 नवंबर 2023 को 1149 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गए।

पिछले एक साल में आरआईएल के शेयर में 9.90% की बढ़ोतरी हुई है। तकनीकी रूप से, आरआईएल के शेयर का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 30.2 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है।

पीएल कैपिटल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक नोट में कहा कि हालांकि निकट भविष्य में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के कमजोर परिदृश्य के कारण आरआईएल का मुख्य कारोबार धीमा बना हुआ है, लेकिन गैस उत्पादन 10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की प्राप्ति के साथ 28-30 एमएमएससीएमडी पर स्थिर रहने की उम्मीद है।

पीएल कैपिटल ने दिवाली नोट में कहा, "जियो का एआरपीयू तिमाही-दर-तिमाही 7 प्रतिशत बढ़कर 195 रुपये हो गया और कंपनी द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी के कारण अगली 2 तिमाहियों में भी इसमें सुधार होना चाहिए। रिटेल में भी स्थिर प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। हमारे अनुमान में नए ऊर्जा व्यवसायों की संख्या शामिल नहीं है, जहां आरआईएल 75000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। रिटेल/जियो प्लेटफॉर्म्स का डीमर्जर और नए ऊर्जा व्यवसायों की अधिक स्पष्टता से आउटलुक में सुधार होगा।"

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि समूह की योजना अगले 3-4 वर्षों में जियो और खुदरा कारोबार से अपने राजस्व को बढ़ाने की है। इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी पर इसका ध्यान भविष्य के लिए इसे बेहतर स्थिति में रखता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 11, 2024