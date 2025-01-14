Jindal Group के इस शेयर में है बड़ा दम! करेक्शन के बाद बड़ी तेजी के लिए तैयार

14 जनवरी यानि मंगलवार को Jindal Stainless Ltd. के शेयरों में 4 प्रतिशत तक की बढ़त देखने को मिल रही है, इसके बाद ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने स्टॉक की रेटिंग को "होल्ड" से बढ़ाकर "बाय" कर दिया।

Nuvama ने जिंदल स्टेनलेस के लिए अपनी प्राइस टार्गेट को ₹756 से बढ़ाकर ₹836 कर दिया है। संशोधित प्राइस टार्गेट सोमवार के क्लोजिंग स्तरों से 38% तक की संभावित बढ़ोतरी को दर्शाता है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्टॉक की लॉन्गटर्म संरचनात्मक स्थिति स्थिर है, जबकि स्टॉक में करेक्शन को निवेशकों को खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जिंदल स्टेनलेस के शेयर हाल ही में ₹848 के उच्चतम स्तर से 28% गिर चुके हैं। दिसंबर में ही स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट आई थी, जो कमजोर वॉल्यूम, प्रॉफिटिबिलिटी और सामान्य बाजार कमजोरी के कारण हुई।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हम मानते हैं कि तिमाही 3 (Q3 FY25) में कमाई का निचला स्तर हासिल हो चुका है। हालांकि, नुवामा ने जिंदल स्टेनलेस के वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए एबीटीडीए (EBITDA) अनुमान को 7% कम कर दिया है, ताकि कम वॉल्यूम और प्रॉफिटिबिलिटी का असर शामिल किया जा सके।

ब्रोकरेज ने एक्सपोर्ट बाजार में कमजोरी को अस्थायी बताया और वित्तीय वर्ष 2026 में इसके सुधार की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उसने वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए जिंदल स्टेनलेस के वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान को 5% और 4% कम कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2027 के लिए नुवामा 3.28 मिलियन टन (MT) वॉल्यूम का अनुमान लगाता है, जो वर्ष दर वर्ष 21.5% की वृद्धि को दर्शाता है। यह सुधार वैश्विक मांग में सुधार और नई क्षमता से आने वाले वॉल्यूम से सहायता प्राप्त करेगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दूसरे हिस्से के लिए, जिंदल स्टेनलेस का एबीटीडीए प्रति टन ₹17,000 - ₹17,500 के बीच रिपोर्ट होने की संभावना है, जो अगले वित्तीय वर्ष में औसतन ₹18,000 और वित्तीय वर्ष 2027 में ₹19,000 तक सुधार सकता है।

नुवामा के अनुसार जिंदल स्टेनलेस की प्रॉफिटिबिलिटी में बढ़ोतरी बेहतर वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स और वित्तीय वर्ष 2026 में निर्यात बाजारों में सुधार के संयोजन से होगी। कंपनी का पूंजी पर रिटर्न (RoCE) वित्तीय वर्ष 2025 में अनुमानित 19% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2027 तक लगभग 25% तक पहुँच सकता है।

जिंदल स्टेनलेस पर कवरेज रखने वाले सभी 11 विश्लेषकों ने स्टॉक पर "बाय" रेटिंग दी है। सहमति भी वर्तमान स्तरों से 39% तक की संभावित वृद्धि को दर्शाती है। जिंदल स्टेनलेस के शेयर दिन के उच्चतम स्तरों से नीचे हैं, लेकिन ₹624.1 पर 3% की बढ़त बनाए हुए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।