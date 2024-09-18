ये झुनझुनवाला स्टॉक 6 महीने में 100% बढ़ा? आगे कितना जा सकता है?

scorecardresearch
आज हम उस स्टॉक की बात करेंगे जो रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियों में है और इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसने निवेशकों के निवेश को दुगुना कर दिया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 101% का रिटर्न दिया है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2024 17:34 IST
आज हम उस स्टॉक की बात करेंगे जो रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियों में है और इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसने निवेशकों के निवेश को दुगुना कर दिया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 101% का रिटर्न दिया है।  शेयर में एक साल में 194% और दो साल में 404% की तेजी आई है। रेखा झुनझुनवाला के पास जून 2024 तिमाही के अंत में फर्म में 50 लाख शेयर या 8.04% हिस्सेदारी थी। 12 अक्टूबर 2023 को शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर 436.35 रुपये पर आ गया। 

ब्रोकरेज की राय

एक्सिस सिक्योरिटीज ने 1700 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक वर्तमान में 18x FY26E EPS पर कारोबार कर रहा है। हम स्टॉक का मूल्यांकन 23x FY26E EPS पर करते हैं और 1,700 रुपये प्रति शेयर के टारगेट पर इसका कवरेज शुरू किया है। शेयर वर्तमान में FY26E EPS के 18 गुना पर कारोबार कर रहा है, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज ने शेयर का मूल्यांकन FY26E EPS के 23 गुना पर किया है।

ICICI सिक्योरिटीज

ICICI सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक का टारगेट  1,541 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को साफ किया है तथा अपने मार्जिन में सुधार किया है। शेयरखान ने इस शेयर के लिए अपना टारगेट ,700 रुपये का रखा है। 

डिस्क्लेमर: इस लेख में उल्लिखित स्टॉक पर हमारी कोई राय नहीं है। निवेश से संबंधित निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 18, 2024