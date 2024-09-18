ये झुनझुनवाला स्टॉक 6 महीने में 100% बढ़ा? आगे कितना जा सकता है?

आज हम उस स्टॉक की बात करेंगे जो रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियों में है और इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसने निवेशकों के निवेश को दुगुना कर दिया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 101% का रिटर्न दिया है। शेयर में एक साल में 194% और दो साल में 404% की तेजी आई है। रेखा झुनझुनवाला के पास जून 2024 तिमाही के अंत में फर्म में 50 लाख शेयर या 8.04% हिस्सेदारी थी। 12 अक्टूबर 2023 को शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर 436.35 रुपये पर आ गया।

ब्रोकरेज की राय

एक्सिस सिक्योरिटीज ने 1700 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक वर्तमान में 18x FY26E EPS पर कारोबार कर रहा है। हम स्टॉक का मूल्यांकन 23x FY26E EPS पर करते हैं और 1,700 रुपये प्रति शेयर के टारगेट पर इसका कवरेज शुरू किया है। शेयर वर्तमान में FY26E EPS के 18 गुना पर कारोबार कर रहा है, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज ने शेयर का मूल्यांकन FY26E EPS के 23 गुना पर किया है।

ICICI सिक्योरिटीज

ICICI सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक का टारगेट 1,541 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को साफ किया है तथा अपने मार्जिन में सुधार किया है। शेयरखान ने इस शेयर के लिए अपना टारगेट ,700 रुपये का रखा है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में उल्लिखित स्टॉक पर हमारी कोई राय नहीं है। निवेश से संबंधित निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।