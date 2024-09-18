scorecardresearch
एक और NBFC कंपनी का आ रहा है IPO, निवेशकों का बनेगा पैसा?

IPO का फीवर एक बार फिर निवेशकों का सिर चढ़कर बोलने वाला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह की ही एक और कंपनी IPO के बाजार में दस्तक देने जा रही है। ऐसे में उन निवेशकों को हाथ आजमाने का मौका मिलेगा, जिनका पिछले IPOs में नंबर नहीं आया।

Harsh Verma
Sep 18, 2024
UPCOMING IPO


IPO का फीवर एक बार फिर निवेशकों का सिर चढ़कर बोलने वाला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह की ही एक और कंपनी IPO के बाजार में दस्तक देने जा रही है। ऐसे में उन निवेशकों को  हाथ आजमाने का मौका मिलेगा, जिनका पिछले IPOs में नंबर नहीं आया। 

बिजनेस मॉडल
कंपनी का नाम Manba Finance है, जो NBFC के बिजनेस से जुड़ी हुई है। ऑटो लोन, सेकेंड हैंड कारों के लिए लोन, छोटे बिजनेस के लिए लोन, पर्सनल लोन जैसे वित्तीय सेवाएं कंपनी देती है। मौजूदा वक्त में देश के 6 राज्यों के 66 लोकेशन पर कंपनी ऑपरेशनल है। जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है।

AUM
कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर ₹936 करोड़ हो गया। वहीं वित्त वर्ष 2022 में ₹495 करोड़ रहा, जो 37.5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दर (CAGR) को दिखाता है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का मुनाफा 89.5% बढ़कर ₹31.41 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल ये ₹16.58 करोड़ था, जबकि रेवेन्यू 44% बढ़कर ₹191.58 करोड़ हो गया। 

IPO से जुड़ी जानकारियां
NBFC कंपनी Manba Finance ने 151 करोड़ रुपये के IPO के लिए 114-120 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। 23 सितंबर से IPO के लिए बोली लगा पाएंगे, वहीं 25 सितंबर को बंद हो जाएगा। एंकर बुक 20 सितंबर को खुलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिस्टिंग की तारीख 30 सितंबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए कंपनी 150 करोड़ रुपये जुटाएगी। मनबा फाइनेंस का आईपीओ पूरी तरह 1.26 करोड़ फ्रैश इश्यू होगा, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं होगा।

प्रमोटर्स की हिस्सेदारी
महाराष्ट्र स्थित मनबा फाइनेंस में प्रमोटर्स की मौजूदा 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी फंडा का इस्तेमाल भविष्य में पूंजी जरूरतों को पूरा करने, कर्ज देने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगा।

किसके लिए कितने शेयर?
शेयर अलॉटमेंट में 50% योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए, 35% खुदरा निवेशकों के लिए और 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व है। निवेशक कम से कम 125 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, इसके बाद 125 शेयरों के मल्टीपल में बोलियां लगाई जा सकती हैं। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 18, 2024