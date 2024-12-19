अपने हाई से 33 प्रतिशत नीचे ये Defence Stock, एक्सपर्ट्स ने कहा असली पिक्चर अभी बाकी!

न्यूक्लियर और स्पेस उपकरण निर्माता MTAR Technologies Ltd. के शेयर हाल ही में उच्चतम स्तर से 30% से अधिक गिर चुके हैं। फिर भी, जिन विश्लेषकों ने इस स्टॉक को कवर किया है, वे इसकी आगे बढ़ने की संभावनाओं पर विश्वास बनाए हुए हैं।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि MTAR टेक को पिछले कुछ तिमाहियों में उत्पाद परिवर्तन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ब्लूम एनर्जी (BE) के उत्पाद संक्रमण के बाद BE के फ्यूल सेल्स की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो कंपनी की शॉर्ट टर्म बढ़ोतरी को प्रोत्साहित कर रही है।

मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हाल ही में, BE ने अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर (AEP) के साथ एक समझौता किया है, जिसमें अगले दो सालों में 1 GW पावर स्थापित करने का लक्ष्य है, जो MTAR टेक के लिए ₹900 करोड़ से ₹1,100 करोड़ तक का अवसर प्रदान करता है।

MTAR टेक अपने विभिन्न बिजनेस सेगमेंट में नए ग्राहक जोड़ रहा है, जैसे कि फ्लुएंस एनर्जी, जिसका भविष्य में BE जैसा रेवेन्यू क्षमता होने की उम्मीद है। वर्तमान में फ्लुएंस का योगदान शून्य है, लेकिन जब यह भारत में ऑर्डर जीतेगा, तो ये आदेश MTAR को मिलेंगे।

मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि MTAR टेक वित्तीय वर्ष 2024 - 2027 के दौरान (EBITDA) और प्रॉफिट ऑप्टर टैक्स (PAT) में 28% और 58% का कंपाउंट एनुअल ग्रोथ दर (CAGR) प्रदान करेगा।

MTAR टेक के लिए ग्राहकों में एक महत्वपूर्ण जोखिम रहा है, क्योंकि लगभग 70% रेवेन्यू BE से आता है। BE के ऑर्डर में कमी से MTAR के वित्तीय परिणाम प्रभावित हुए थे। हालांकि, हाल की विविधीकरण के बाद यह समस्या हल होती दिख रही है।

इसलिएमोतीलाल ओसवाल ने MTAR टेक पर "खरीद" की रेटिंग दी है और ₹2,100 का टारगेट प्राइस रखा है, जो बुधवार के समापन स्तरों से 35% की वृद्धि का संकेत है।

मोतीलाल ओसवाल के अलावा तीन अन्य विश्लेषक MTAR टेक पर बुलिश रुख रखते हैं। InCred रिसर्च ने स्टॉक पर ₹2,644 का टारगेट प्राइस रखा है और एड करने की रेटिंग दी है, जबकि Yes रिसर्च और JM फाइनेंशियल ने स्टॉक पर "खरीद" की सिफारिश की है, जिनका टारगेट प्राइस क्रमशः ₹2,350 और ₹2,575 है।

MTAR टेक के शेयर ₹1,586 पर 2% ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉक हाल ही में ₹2,351 के अपने उच्चतम स्तर से 30% से अधिक गिर चुका है। वर्ष के प्रारंभ से अब तक स्टॉक में 28% की गिरावट आ चुकी है।



