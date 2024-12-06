इस Defence stock ने 2024 में दिया 145 प्रतिशत का रिटर्न, अब बनाया नया रिकॉर्ड हाई

डिफेंस कंपनी Zen Technologies Ltd. के शेयर शुक्रवार यानि 6 दिसंबर को ₹2,033 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक 8% तक चढ़ गए। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, इस स्टॉक में अभी भी जारी रैली के लिए अधिक संभावना है।

नए टारगेट्स

नुवामा ने ज़ेन टेक्नोलॉजीज पर 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हुए ₹2,200 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, जो बुधवार के बंद होने के स्तर से 16% से अधिक की संभावित वृद्धि का संकेत देता है।

ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने फ्लोरिडा स्थित एवीटी सिमुलेशन के साथ एक समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अपने एयर सिमुलेशन सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है और अमेरिकी रक्षा बाजार में एंट्री करने का उद्देश्य रखता है। यह साझेदारी नेशनल ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन एसोसिएशन के इंटरसर्विस/इंडस्ट्री ट्रेनिंग, सिमुलेशन और एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषित की गई थी।

नुवामा इस विकास को ज़ेन टेक्नोलॉजीज के लिए रणनीतिक रूप से पॉजिटिव मानता है, क्योंकि यह सिमुलेशन प्रशिक्षण और एंटी-ड्रोन सेगमेंट में अपने टारगेट बाजार को बढ़ा रहा है, साथ ही एवीटी को UAS तकनीकी भी देता है।

ऑर्डर में कमी के पहले आधे हिस्से के बाद वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में ऑर्डर इंटेक (OI) में सुधार महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसके अलावा, अगले दो से तीन सालों में अपनी 50% रेवेन्यू CAGR, 35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) और 25% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) मार्जिन गाइडेंस को पूरा करना, विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

ब्रोकरेज ने कहा है कि हम मानते हैं कि रक्षा मंत्रालय (MoD) के जरिए समय पर टेंडरिंग और ऑर्डरिंग जरूरी हैं, साथ ही अगले दो से तीन सालों में इसके महत्वाकांक्षी 50% रेवेन्यू CAGR, 35% OPM, और 25% PAT मार्जिन गाइडेंस को पूरा करना, एंटी-ड्रोन बाजार में तीव्र कंपिटिशन के बीच महत्वपूर्ण है।

अमेरिका भारतीय रक्षा निर्यात के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। हालांकि, नुवामा ज़ेन टेक्नोलॉजीज और एवीटी सिमुलेशन के बीच साझेदारी के बारे में और अधिक विवरण का इंतजार कर रहा है, ताकि इस अवसर के आकार का बेहतर वैल्यूएशन किया जा सके।

ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने अगस्त 2024 में एक संस्थागत शेयर बिक्री (QIP) के जरिए से ₹1,000 करोड़ से अधिक जुटाए थे। इस मुद्दे को पांच गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया था।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

सितंबर 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, ज़ेन टेक्नोलॉजीज के प्रमोटरों के पास कंपनी में 51% हिस्सेदारी थी। भारत के म्यूचुअल फंड्स के पास 4.55% हिस्सेदारी थी, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास कंपनी में 5.7% हिस्सेदारी थी। इस स्टॉक ने इस साल अब तक 145% की वृद्धि की है। ज़ेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 2023 में 331% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2021 में 140% और 2020 में 60% की वृद्धि हुई थी। इस स्टॉक ने पिछले 12 महीनों में लगभग 160% की वृद्धि की है।

