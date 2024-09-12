इस कर्ज मुक्त पेनी स्टॉक में दो दिन से अटक गया अपर सर्किट!

पेनी स्टॉक छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं जो कम कीमत पर ट्रेड करते हैं, आमतौर पर भारतीय शेयर बाजार में ₹10 से ₹20 प्रति शेयर के आसपास ट्रेड करते हैं। एक ऐसा ही पेनी स्टॉक है जिसमें लगातार दूसरे दिन बंपर तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अपर सर्किट के साथ 14 रुपए पर अटक गया है। पिछले एक महीने में शेयर 58 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है।

advertisement

20% का अपर सर्किट

दरअसल यहां पर पेनी स्टॉक Veeram Securities की बात हो रही है। Veeram Securities के शेयरों में लगातार दूसरे दिन 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। दो दिनों में स्टॉक से निवेशकों को 35 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न कमाया है। गुरुवार को स्टॉक ने 11.80 रुपये के लेवल से शुरुआत की, जबकि कुछ ही देर में स्टॉक में 20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14 रुपये के लेवल पर अपना नया 52 हाई बना दिया है। इस स्टॉक में बायर्स अच्छे खासे बने हुए हैं। हालांकि स्टॉक का ऑल टाइम हाई 38 रुपए प्रति शेयर है।

क्या करती है कंपनी?

कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो Veeram Securities ब्रांडेड ज्यूलरी और ज्यूलरी के होलसेल ट्रेडर,रिटेलर के तौर पर काम करती है। कंपनी गोल्ड, सिल्वर, कुंदन, स्टोन जैसे सेगमेंट से जुड़ी हुई है। कंपनी के पास बल्क में ऑर्डर आते हैं साथ कच्चा माल भी उपलब्ध होता है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। Shareholding Pattern देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.77% के आसपास है। वहीं विदेशी निवेशक की होल्डिंग जीरो है और पब्लिक के पास 46.23% हिस्सेदारी है। बता दें कि साल 2022 में वीरम सिक्योरिटीज ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी किया था। इस दौरान कंपनी ने 1 शेयर पर 2 शेयर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शेयरधारकों को बांटे थे।

डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय एडवाइजर से राय लें।