इस 35 पैसे के स्टॉक ने बनाया मालामाल! नहीं रुक रहा Upper Circuit

पेनी स्टॉक BITS एक शानदार सफलता की कहानी के रूप में उभरा है। जिसने अपने निवेशकों को धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। साथ ही इसने स्टॉक मार्केट में महत्वपूर्ण संभावनाओं को भी प्रदर्शित किया है। आइये जानते हैं 35 पैसे के इस स्टॉक ने निवेशकों को कैसे मालामाल बनाया।

advertisement

मल्टीबैगर शेयर Bits Ltd में तेजी का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि इसमें पिछले काफी समय से लगातार 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लग रहा है। एक साल में इसने 2300 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। यही नहीं, इस शेयर ने 14 महीने में निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। 14 महीने पहले इसके शेयर की कीमत सिर्फ 35 पैसे थी, जो अब बढ़कर 24.41 रुपये पहुंच गई है।

इस शेयर ने दो महीने से भी कम समय में निवेशकों की रकम को दोगुना कर दिया है। 6 महीने में इस शेयर ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इसने 6 महीने में निवेश को 7 गुना से ज्यादा कर दिया है। 6 महीने पहले आपके इस शेयर में एक लाख रुपये को 8 लाख रुपये से ज्यादा में बदल दिया है। सितंबर 2023 में इसकी कीमत मात्र 35 पैसे थी। तब से लेकर अब तक इन 14 महीनों में इसने करीब 6874 फीसदी रिटर्न दिया है। उस समय आपने इसके एक लाख रुपये के शेयर खरीदे होते तो आज इनकी कीमत करीब 70 लाख रुपये होती।

क्या करती है कंपनी?

कंपनी का मार्केट कैप 273 करोड़ रुपये है। यह देश-विदेश में कई तरह की एजुकेशन सर्विस देती है। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट आदि क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी की ये सर्विस सेंटर में, इंस्टिट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी आदि में दी जाती है। इनमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी देती है।

बिजनेस मॉडल

BITS लिमिटेड भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन सर्विस देती है। कंपनी कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर, व्यवसाय प्रबंधन, होटल प्रबंधन, इंजीनियरिंग, और तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्रों में शिक्षा एजुकेशन सोर्स कराती है। ये सेवाएं केंद्रों, संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जरिए से कराई जाती है। इसके अलावा BITS लिमिटेड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रशिक्षण कक्षाओं भी देता है। साथ ही विभिन्न सॉफ़्टवेयर समाधानों का बिजनेस, आयात और निर्यात भी करता है। पहले इसे Bits India Ltd. के नाम से जाना जाता था, लेकिन अक्टूबर 2000 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर BITS लिमिटेड रख लिया। 1992 में स्थापित BITS लिमिटेड मुंबई, भारत में स्थित है और यह Vizwise Commerce Pvt. Ltd. की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है।

ब्रोकरेज की राय

ICICI Direct का BITS पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, इसका मानना ​​है कि कंपनी की स्थिति बेहतर है। इसका शेयर प्राइस लगातार छोटे, मिड और लॉन्ग टर्म में मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना रहता है। कंपनी का सालाना EPS (अर्निंग्स पर शेयर) मजबूत है, जो इसे एक आकर्षक निवेश अवसर के रूप में और अधिक मजबूत बनाता है। हालांकि, ब्रोकरेज के अनुसार इसकी कमजोरी इसका घटता हुआ नेट कैश फ्लो है। साथ ही ब्रोकरेज क कहना है कि पेनी स्टॉक्स में निवेश करना काफी रिस्की होता है।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

