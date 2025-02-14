Q3 में निफ्टी की इन 8 कंपनियों का प्रॉफिट 50% से ज्यादा, मजबूत नतीजों के बाद खरीदें?

Stocks to BUY: शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियां Q3FY25 के लिए अपने तिमाही नतीजों को पेश कर रही हैं। नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक निफ्टी की 8 ऐसी कंपनियां है जिनका नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 50% से ज्यादा बढ़ा है।

अब सवाल उठता है कि क्या दिसंबर तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद इन शेयरों को खरीदा जाए या नहीं? चलिए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन से शेयर हैं।

Bharti Airtel

एयरटेल का नाम सबसे ऊपर है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार (YoY) पर 505% बढ़कर 14,781.20 रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 2,442.20 करोड़ रुपये था। ब्रोकरेज Motilal Oswal ने ‘Buy’ रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,990 रुपये का दिया है।

Tech Mahindra

आईटी कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में YoY आधार पर 92.60% बढ़कर 983 करोड़ रुपये रहा। इस स्टॉक पर KRChoksey Shares and Securities ने ‘Accumulate’ का कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,801 रुपये का दिया है।

Shriram Finance

दिग्गज एनबीएफसी कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में YoY आधार पर 74% बढ़कर 3,249 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 1,874 करोड़ रुपये था। ब्रोकरेज Axis Securities ने बुलिश व्यू देते हुए इसका टारगेट प्राइस 705 रुपये का दिया है।

SBI Life Insurance Company

Q3 में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट YoY आधार पर 71% बढ़कर 551 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 322 करोड़ रुपये था। ब्रोकरेज Nirmal Bang ने पॉजिटिव आउटलुक के साथ इसका टारगेट प्राइस 1,700 रुपये का दिया है।

State Bank of India (SBI)

दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट YoY आधार पर 70.40% चढ़कर 18,853.16 करोड़ रुपये रहा है। ब्रोकरेज BP Wealth ने कहा कि एसबीआई ने अपने पीयर ग्रुप की तुलना में नेट इंटरेस्ट इनकम, हेल्थी फी इनकम में लगातार ग्रोथ के कारण Q3 FY25 में एक मजबूत प्रदर्शन किया है।

Hindalco Industries, Bharat Electronics और Apollo Hospitals Enterprise

हिंडाल्को का नेट प्रॉफिट 60.2%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नेट प्रॉफिट 52.5% और अपोलो हॉस्पिटल का नेट प्रॉफिट 51.8% बढ़ा है और इन शेयरों पर भी ब्रोकरेज का पॉजिटिव आउटलुक है।