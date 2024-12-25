2025 में ये 10 Stocks भर देंगे झोली! Motilal Oswal ने कहा अच्छे रिटर्न के लिए करें निवेश



Motilal Oswal 2025 के लिए IT, हेल्थकेयर, BFSI, उपभोक्ता खर्च, उद्योग, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट्स, EMS, डिजिटल ई-कॉमर्स, और होटलों जैसे सेक्टर्स पर 'ओवरवेट' है। उन्होंने टॉप 10 स्टॉक पिक्स पेश की है, जिनमें मजबूत ग्रोथ क्षमता और महत्वपूर्ण तेजी की संभावना है। प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक पोजीशंस के साथ, ये स्टॉक्स मजबूत रिटर्न देने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें अगले साल के लिए शीर्ष निवेश अवसर बनाते हैं।

ICICI Bank

ICICI बैंक मजबूत वृद्धि दिखा रहा है, जिसका टार्गेट प्राइस ₹1,550 है, जो वर्तमान ₹1,298.95 की बाजार कीमत से 19.4% की तेजी की संभावना है। FY22 से FY24 तक इसके लोन पोर्टफोलियो में 17% का CAGR देखा गया है, जो रिटेल, बिजनेस बैंकिंग और SME सेगमेंट्स के जरिए प्रेरित है। ICICI बैंक की रणनीति और मजबूत प्रदर्शन इसे भविष्य में अपने लोन बुक को बढ़ाने के लिए तैयार करता है। Motilal Oswal ने इस स्टॉक पर 'बाय' की सिफारिश की है।

HCL Technologies

HCL टेक्नोलॉजीज का टार्गेट प्राइस ₹2,300 है, जो ₹1,892.05 की वर्तमान बाजार कीमत से 21.6% की तेजी की संभावना है। कंपनी की FY25 के लिए 3.5%-5% की वृद्धि का अनुमान इसके मजबूत डील्स और अगले-जेन प्लेटफार्म्स में लीडरशिप को दर्शाता है। AI-ड्रिवन सर्विसेज पर HCL का फोकस इसे लंबे समय तक विकास के लिए तैयार करता है।

Larsen & Toubro Ltd

L&T का टार्गेट प्राइस ₹4,300 है, जो ₹3,633 की मंगलवार, 24 दिसंबर की क्लोजिंग कीमत से 18.3% की तेजी की संभावना है। इसके मजबूत ऑर्डर बुक्स और नए क्षेत्रों पर ध्यान (जैसे सेमीकंडक्टर्स) इसे 2025 के लिए एक मजबूत निवेश विकल्प बनाता है।

Zomato

Zomato का टार्गेट प्राइस ₹330 है, जो ₹274.50 की आज की क्लोजिंग कीमत से 20.2% की तेजी की संभावना है। फूड डिलीवरी, ग्रॉसरी, और डाइन-आउट सेगमेंट्स में इसकी मजबूत वृद्धि इसे भविष्य के लिए एक अच्छी स्थिति में रखती है।

NAM India

Nippon Life India AMC का टार्गेट प्राइस ₹900 है, जो ₹753 से 19.6% की तेजी की संभावना है। यह कंपनी अपने इक्विटी सेगमेंट में मजबूत मार्केट शेयर हासिल कर रही है, और इसके पेरेंट कंपनी के समर्थन से यह लॉन्गटर्म ग्रोथ के लिए तैयार है।

Mankind Pharma

Mankind Pharma का टार्गेट प्राइस ₹3,140 है, जो ₹2,909 से 8% की तेजी की संभावना है। Q2 FY25 में इसके मजबूत परिणाम और विशेष रूप से कंज्यूमर हेल्थकेयर में स्थिर विकास के कारण यह एक अच्छा निवेश विकल्प है।

Lemon Tree Hotels

Lemon Tree Hotels का टार्गेट प्राइस ₹190 है, जो ₹151.25 से 25.5% की तेजी की संभावना है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में इस कंपनी की स्थिति मजबूत है, और यह FY25 में मजबूत वृद्धि देखने के लिए तैयार है।

Macrotech Developers

इसका टार्गेट प्राइस ₹1,770 है, जो ₹1,397 से 26.7% की तेजी की संभावना है। इस कंपनी का प्रदर्शन रेजिडेंशियल सेक्टर में मजबूत है, और यह 2025 के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प है।

Syrma SGS Technology

Syrma SGS Technology का टार्गेट प्राइस ₹750 है, जो ₹599.50 से 25.2% की तेजी की संभावना है। इसका मजबूत ऑर्डर बुक और EMS क्षेत्र में नेतृत्व इसे लॉन्गर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।