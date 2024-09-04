RELIANCE IND, ONGC, IOC, BPCL, GAIL जैसे शेयरों में आज हो सकता है बड़ा एक्शन!

शेयर मार्केट में आज ऑयल एंड गैस शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की वजह मानी जा रही है, लीबिया में जारी विवाद खत्म होने के संकेत हैं। इस विवाद के चलते ही में ऑयल प्रोडक्शन पर असर देखने को मिल रहा था। क्रूड की कीमतों गिरावट ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद देखने को मिली है जिसमें कहा गया है कि लीबिया में जारी विवाद का समाधान करने के लिए समझौते के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. सोमवार को लीबिया से ऑयल एक्सपोर्ट रुक गया था और उत्पादन भी थम गया था। ऊपर से चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण कच्चे तेल की मांग भी लगातार घटती जा रही है। नवंबर 2024 कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रेंट 4 फीसदी से ज्यादा फिसलकर 74 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से भी नीचे पहुंच गया। वहीं अक्टूबर 2024 कॉन्ट्रैक्ट के लिए WTI क्रूड करीब 4 प्रतिशत फिसलकर 71 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है।

advertisement

किन स्टॉक पर असर?

क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने और घटने से शेयरों पर असर देखने को मिलता है। अगर OPEC कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती के फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की कीमतों मे गिरावट का सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में ऑयल एंड गैस जैसे स्टॉक्स RELIANCE IND, ONGC, IOC, BPCL, GAIL पर असर देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इन स्टॉक्स को रडार पर रखना चाहिए।

4 महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

– दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर

– मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर

– चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर

– कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर