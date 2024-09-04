scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRELIANCE IND, ONGC, IOC, BPCL, GAIL जैसे शेयरों में आज हो सकता है बड़ा एक्शन!

RELIANCE IND, ONGC, IOC, BPCL, GAIL जैसे शेयरों में आज हो सकता है बड़ा एक्शन!

नवंबर 2024 कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रेंट 4 फीसदी से ज्यादा फिसलकर 74 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से भी नीचे पहुंच गया। वहीं अक्टूबर 2024 कॉन्ट्रैक्ट के लिए WTI क्रूड करीब 4 प्रतिशत फिसलकर 71 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 4, 2024 06:45 IST
OIL AND GAS SHARE
OIL AND GAS SHARE

शेयर मार्केट में आज ऑयल एंड गैस शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की वजह मानी जा रही है, लीबिया में जारी विवाद खत्म होने के संकेत हैं। इस विवाद के चलते ही में ऑयल प्रोडक्शन पर असर देखने को मिल रहा था। क्रूड की कीमतों गिरावट ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद देखने को मिली है जिसमें कहा गया है कि लीबिया में जारी विवाद का समाधान करने के लिए समझौते के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. सोमवार को लीबिया से ऑयल एक्सपोर्ट रुक गया था और उत्पादन भी थम गया था। ऊपर से चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण कच्चे तेल की मांग भी लगातार घटती जा रही है। नवंबर 2024 कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रेंट 4 फीसदी से ज्यादा फिसलकर 74 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से भी नीचे पहुंच गया। वहीं अक्टूबर 2024 कॉन्ट्रैक्ट के लिए WTI क्रूड करीब 4 प्रतिशत फिसलकर 71 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है।

advertisement

किन स्टॉक पर असर?
क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने और घटने से शेयरों पर असर देखने को मिलता है। अगर OPEC कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती के फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की कीमतों मे गिरावट का सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में ऑयल एंड गैस जैसे स्टॉक्स RELIANCE IND,  ONGC, IOC, BPCL, GAIL पर असर देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इन स्टॉक्स को रडार पर रखना चाहिए।

4 महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

– दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर
– मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर
– चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर
– कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 4, 2024