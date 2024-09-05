इस शेयरों में बड़ा खतरा! ग्लोबल ब्रोकरेज ने कहा बेच दो...

किसी भी स्टॉक में सही टाइम पर Entry से ज्यादा जरूरी है सही वक्त पर Exit करना। पिछले कुछ वक्त में पावर सेक्टर ने निवेशकों का खूब पैसा बनाया है। लेकिन अब एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC की बड़ी रिपोर्ट आई है। जिसने Power Sector के चुनिंदा शेयरों से जुड़े निवेशकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर शेयर से निकलने की सलाह दी गई है। वहीं एक ऐसा भी स्टॉक है जहां बने रहने की सलाह दी गई है। तो चलिए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

advertisement

HSBC की रिपोर्ट

HSBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि पावर सेक्टर में एक बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है और डिमांड को पूरा करने के लिए टेंडर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ही स्थिति रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी है। 10GW के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित रिन्युएबल एनर्जी अवॉर्ड किए गए हैं। 15 GW के अवॉर्ड किए जाने बाकी हैं। वहीं 2.1 GWh के प्योर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अवार्ड हुए हैं। इसमें 9 GWh क्षमता के टेंडर अवार्ड भी दिए जाने हैं। तमाम इन चीजों का असर पावर सेक्टर की दिग्गज सरकारी और प्राइवेट कंपनियों पर देखने को मिल रहा है। आइये एक-एक करके जानते हैं किन स्टॉक्स पर HSBC ने बेचवने और कहां होल्ड की राय दी है?

Tata Power

HSBC की SELL की राय बरकरार

प्रति शेयर टारगेट प्राइस 300 रुपये

5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 420 रुपये

बीते 1 साल में 65 प्रतिशत रिटर्न

BHEL

HSBC की SELL की राय बरकरार

प्रति शेयर टारगेट प्राइस 72 रुपये

5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 273 रुपये

बीते 1 साल में करीब 100 प्रतिशत रिटर्न

Power Grid

HSBC की SELL की राय बरकरार

प्रति शेयर टारगेट प्राइस 270 रुपये

5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 330 रुपये

बीते 1 साल में यह स्टॉक करीब 75 प्रतिशत रिटर्न

NTPC

HSBC की HOLD की सलाह

प्रति शेयर टारगेट प्राइस 355 रुपये

5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 403 रुपये

बीते 1 साल में करीब 70 प्रतिशत रिटर्न



