गुजरात स्थित Rajesh Power Services 25 नवंबर को अपने 160 करोड़ रुपये के IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। यह मौजूदा महीने में एसएमई (SME) सेगमेंट से लॉन्च होने वाला छठा IPO होगा, जबकि इक्विटी बाजारों का माहौल ठंडा बना हुआ है।

इस IPOसार्वजनिक के लिए प्राइस बैंड 320-335 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। संस्थागत निवेशक 22 नवंबर को एक दिन के लिए इस IPO के एंकर बुक में भाग ले सकते हैं, जबकि सभी प्रकार के निवेशक 27 नवंबर तक ही बोली लगा पाएंगे।

यह आईपीओ इश्यू के तहत 27.9 लाख शेयरों (अपर प्राइस बैंड पर 93.5 लाख करोड़ रुपये) और प्रमोटर जिसमें पंचाल और पटेल परिवारों के जरिए 20 लाख शेयरों (67 लाख करोड़ रुपये) के ऑफर-फॉर-सेल का मिश्रण है।

सोलर एनर्जी कंपनी

सोलर एनर्जी कंपनी ने नेट ऑफर साइज (कुल इश्यू साइज में से मार्केट मेकर का हिस्सा घटाने के बाद) का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) के लिए, 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और बाकी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया है।

खुदरा निवेशक न्यूनतम और अधिकतम 400 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जो अपर प्राइस बैंड पर 1.34 लाख रुपये के बराबर होते हैं, क्योंकि उनका निवेश IPO में 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

Rajesh Power Services

Rajesh Power Services पावर यूटिलिटी कंपनियों (रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल दोनों सेगमेंट) के लिए टर्नकी प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन्स और रख-रखाव और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। मार्च 2024 तक इसके पास 2,358.2 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है, जिसे तीन वित्तीय वर्षों में पूरा किया जाएगा।

कंपनी ने HKRP Innovations में निवेश किया है, जो पावर ग्रिड्स और रेन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्लाउड-आधारित समाधान देती है। एचकेआरपी स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम (SFMS), वर्चुअल फीडर सेग्रेगेशन (VFS), RTMS for Oil Well, और सौर ऊर्जा डेटा प्रबंधन (SEDM) प्रदान करता है।

कंपनी फ्रैश इश्यू रकम में से 25.1 करोड़ रुपये का उपयोग केबल पहचान, परीक्षण और टेस्टिंग लोकेशन निर्धारण उपकरण खरीदने, 1300 KW की क्षमता वाला डीसी सोलर पावर प्लांट स्थापित करने, और हरे हाइड्रोजन के उत्पादन में तकनीकी विशेषज्ञता के इन-हाउस विकास जैसे कार्यों के लिए करेगी।

इसके अलावा 30 करोड़ रुपये अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता के लिए उपयोग किए जाएंगे और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए होगी।

Rajesh Power Services, जो कि सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धियों जैसे Advait Infratech, Kay cee Energy and Infra, and Viviana Power Tech से मुकाबला करती है। कंपनी ने मार्च 2024 में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 26.02 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में 6.75 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में रेवेन्यू में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो 207.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 285 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर 2024 में समाप्त छह महीनों की अवधि में, स्टैंडअलोन प्रॉफिट 27.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि रेवेन्यू 313.06 करोड़ रुपये था।

