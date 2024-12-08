2 रुपए का Penny Stock, कंपनी को मिला कर्ज मुक्त का दर्जा

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार2 रुपए का Penny Stock, कंपनी को मिला कर्ज मुक्त का दर्जा

Rajnish Wellness Ltd (RWL) ने अपने टर्म लोन और कैश क्रेडिट अकाउंट्स को State Bank of India के साथ सफलतापूर्वक निपटा दिया है। कंपनी को बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी हासिल हो गया है, जो इन अकाउंट्स के आधिकारिक क्लोजर को दिखाता है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 8, 2024 08:54 IST
कंपनी का बिजनेस मॉडल
इस उपलब्धि के साथ कंपनी अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गई है। साल  2015 में Rajnish Wellness Ltd (RWL) स्थापित हुई थी। मुंबई स्थित कंपनी कंज्यूमर ड्यरेबल और आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स समेत विभिन्न उत्पादों का बिजनेस करती है। कंपनी का फोकस सेक्सुअल वेलनेस, एनर्जी रिवाइटल और व्यक्तिगत देखभाल प्रोडक्ट्स पर है।

शेयर प्रदर्शन
कंपनी के शेयर BSE पर ₹1.71 प्रति शेयर के आसपास बंद हुए। वर्तमान मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹131.41 करोड़ है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों ने लगभग 84 प्रतिशत का नेगेटिव YTD प्रदर्शन किया है।

वित्तीय प्रदर्शन
तिमाही परिणामों के मुताबिक Q2 FY25 में कंपनी ने ₹17.42 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल ₹18.51 करोड़ था, जो लगभग 5.89 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। कंपनी ने ₹0.48 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लगभग 2.76 प्रतिशत का मार्जिन पोस्ट किया, जबकि पिछले साल ₹0.04 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसका मार्जिन लगभग 0.22 प्रतिशत था। कंपनी ने इस अवधि में ₹0.10 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल ₹0.28 करोड़ का लाभ था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
