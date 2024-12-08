2 रुपए का Penny Stock, कंपनी को मिला कर्ज मुक्त का दर्जा

Rajnish Wellness Ltd (RWL) ने अपने टर्म लोन और कैश क्रेडिट अकाउंट्स को State Bank of India के साथ सफलतापूर्वक निपटा दिया है। कंपनी को बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी हासिल हो गया है, जो इन अकाउंट्स के आधिकारिक क्लोजर को दिखाता है।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

इस उपलब्धि के साथ कंपनी अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गई है। साल 2015 में Rajnish Wellness Ltd (RWL) स्थापित हुई थी। मुंबई स्थित कंपनी कंज्यूमर ड्यरेबल और आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स समेत विभिन्न उत्पादों का बिजनेस करती है। कंपनी का फोकस सेक्सुअल वेलनेस, एनर्जी रिवाइटल और व्यक्तिगत देखभाल प्रोडक्ट्स पर है।

शेयर प्रदर्शन

कंपनी के शेयर BSE पर ₹1.71 प्रति शेयर के आसपास बंद हुए। वर्तमान मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹131.41 करोड़ है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों ने लगभग 84 प्रतिशत का नेगेटिव YTD प्रदर्शन किया है।

वित्तीय प्रदर्शन

तिमाही परिणामों के मुताबिक Q2 FY25 में कंपनी ने ₹17.42 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल ₹18.51 करोड़ था, जो लगभग 5.89 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। कंपनी ने ₹0.48 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लगभग 2.76 प्रतिशत का मार्जिन पोस्ट किया, जबकि पिछले साल ₹0.04 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसका मार्जिन लगभग 0.22 प्रतिशत था। कंपनी ने इस अवधि में ₹0.10 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल ₹0.28 करोड़ का लाभ था।

