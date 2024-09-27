इस सरकारी बैंक ने उठाया बड़ा कदम, स्टॉक पर दिखेगा असर!

scorecardresearch
शेयर बाज़ारइस सरकारी बैंक ने उठाया बड़ा कदम, स्टॉक पर दिखेगा असर!

सरकारी Indian Bank को लेकर बड़ी खबर आई है। जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। इंडियन बैंक ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ने फंड जुटाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। आइये जानते हैं पूरी खबर...



NEW DELHI, Sep 27, 2024
Public sectors bank (PSB) stocks
Public sectors bank (PSB) stocks

तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर Indian Bank आखिर फंड जुटाना क्यों चाहता है? तो इस पर बैंक ने बताया है कि फंडा का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्र्चर और किफायती घरों के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में किया जाएगा। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बैंक ने कहा कि 26 सितंबर को हुई बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 5 हजार करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी है। बैंक के मुताबिक ये रकम बैंक के जरिए वित्त वर्ष 2025 में अब तक जुटाए गए 5000 करोड़ रुपये के ऊपर और अतिरिक्त है। ये रकम मौजूदा या अगले वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा किस्तों में जुटाई जाएगी, जो कि फंड की जरूरत के आधार पर तय होगा।  इस रकम का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर किफायती घरों के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने या फिर रीफाइनेंस करने में इस्तेमाल किया जाएगा।

आपको बता दें कि Indian Bank एक मीडियम साइज बैंक है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 73.84 प्रतिशत का आसपास है। इस स्टॉ का ऑल टाइम हाई 633 रुपए प्रति शेयर और ऑल टाइम लो 391 रुपए प्रति शेयर रहा है। बैंक का मार्केट कैप ₹ 71,746 करोड़ रुपए है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 23 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
