TCS Q4 Results and Dividend: कल बड़ा दिन! डिविडेंड का मिल सकता है तोहफा - जानिए कैसे रह सकते हैं नतीजे?

TCS Q4 Results and Dividend: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और शेयर बाजार में मार्केट कैप के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) कल यानी गुरुवार 10 अप्रैल को मार्च तिमाही (Q4) के नतीजे और 31 मार्च 2025 के सामप्त वित्त वर्ष के वित्तीय नतीजों को जारी करेगी।

इसके साथ ही साथ कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है। हालांकि कल यानी गुरुवार 10 अप्रैल को शेयर बाजार महावीर जयंती के कारण बंद रहेगा। इसलिए स्टॉक शुक्रवार 11 अप्रैल को फोकस में रहेगा।

TCS Q4 & FY25 Financial Results

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स गुरुवार 10 अप्रैल को Q4 और FY 25 के ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

TCS Q4 Results Preview

विभिन्न एक्सपर्ट और एनालिस्ट की मानें तो चौथी तिमाही में कंपनी सिंगल डिजिट ग्रोथ दर्ज कर सकती है। ब्रोकरेजेज की माने तो बड़ी आईटी कंपनियों के वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर रह सकते है जिसका कारण कम वर्किंग डे और डिमांड में मामूली गिरावट हो सकता है।

अपस्टॉक्स के रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही में टीसीएस के राजस्व में तिमाही-दर-तिमाही 1% से 1.5% की गिरावट की संभावना है। वहीं रेवेन्यू ₹63,050 करोड़ और ₹64,850 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है।

मामूली राजस्व गिरावट के बावजूद, टीसीएस को नेट प्रॉफिट में 2% से 3% की सीक्वेंशियल वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो ₹12,480 करोड़ और ₹12,650 करोड़ के बीच है। इस बीच, EBIT मार्जिन में 40 से 50 आधार अंकों का सुधार होने की उम्मीद है, जो 24.3% और 25% के बीच रहेगा।

TCS Dividend

निवेशकों को कल डिविडेंड का तोहफा भी मिल सकता है। कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स वित्तीय नतीजों के साथ-साथ वित्त वर्ष 25 के लिए फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा कर सकते हैं।

TCS Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने जनवरी 2025 में 10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड और 66 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। वहीं अक्टूबर और जुलाई 2024 में कंपनी ने 10-10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने मई 2024 में 28 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था।

TCS Share Price

बुधवार 09 अप्रैल को बीएसई पर कंपनी का शेयर 1.44% या 47.45 रुपये गिरकर 3246.10 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.64% या 53.95 रुपये टूटकर 3,239 रुपये पर बंद हुआ।