TCS Q3 Result: बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे, शेयरधारकों को मिलेगा कमाई का मौका

Newsशेयर बाज़ारTCS Q3 Result: बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे, शेयरधारकों को मिलेगा कमाई का मौका

TCS Q3 Result: शेयर बाजार में निवेशकों की नजर आईटी कंपनी टीसीएस के तिमाही नतीजों पर बनी हुई है। टीसीएस आज बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजे जारी करेगी। इस नतीजे के साथ कंपनी डिविडेंड (TCS Dividend) का एलान भी कर सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 9, 2025 12:38 IST
Elara Securities expects dollar revenue for TCS to decline 0.8 per cent QoQ, hit by furloughs and ebbing revenues from the BSNL deal.
TCS Share: तीसरी तिमागी के नतीजों (Q3 Result) का सिलसिला शुरू हो गया है। कई कंपनियों ने तिमाही नतीजे जारी कर दिये हैं। वहीं, कई कंपनी तिमाही नतीजे जारी करेगी। शेयर बाजार के निवेशकों की नजर कंपनी के तिमाही नतीजों पर बनी होती है। दरअसल, नतीजों में कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देती है।

आज शाम को आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टीसीएस (TCS) के तिमाही नतीजे (TCS Q3 Result) जारी होंगे। नतीजों के साथ कंपनी डिविडेंड का भी एलान कर सकती है।  

क्या है डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट (TCS Dividend Record Date)
 
टीसीएस द्वारा जारी किए गए स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार 9 जनवरी 2025 यानी आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग में अंतरिम डिविडेंड के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी मंजूरी मिलेगी।  

भले ही कंपनी ने यह नहीं बताया है वह कितने रुपये का डिविडेंड दे रही है। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया है। अगर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को मंजूरी मिलती है तो 17 जनवरी 2024 को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। नियमों के अनुसार जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 17 जनवरी तक कंपनी के शेयर रहेंगे, वह ही डिविडेंड के हकदार रहेंगे। 

शेयर की परफॉर्मेंस (TCS Share Performance)

आज सुबह के कारोबार में टीसीएस के शेयरों में तेजी आई थी, लेकिन बाद में यह गिरावट के साथ ट्रेड करने लगा। खबर लिखते वक्त टीसीएस के शेयर (TCS Share Price) 0.83 प्रतिशत गिरकर 4,073.00 रुपये पर कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में 10 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, बीते एक महीने में कंपनी के स्टॉक 8 फीसदी तक गिर गए हैं। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 9, 2025