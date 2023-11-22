Tata Tech का IPO आज खुला, ब्रोकरेज फर्म बुलिश

करीब 20 साल बाद टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बुधवार, 22 नवंबर को सदस्यता के लिए दलाल स्ट्रीट पर आएगा। इश्यू के लिए तीन दिवसीय बोली शुक्रवार, 24 नवंबर को समाप्त होगी। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में कुल 3,042.51 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य वाले 6,08,50,278 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने कंपनी के योग्य कर्मचारियों के लिए 20,28,342 शेयर आरक्षित किए हैं, जबकि 60,85,027 शेयर या ऑफर का 10 प्रतिशत टाटा मोटर्स के शेयरधारकों के लिए आरक्षित किया गया है।

टाटा टेक्नोलॉजीज ने एंकर बुक के जरिए 67 निवेशकों से 791 करोड़ रुपये जुटाए हैं। गोल्डमैन सैक्स, सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल, बीएनपी पारिबा फंड्स, प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी, एचएसबीसी ग्लोबल, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम, ओकट्री इमर्जिंग मार्केट्स और अन्य जैसे वैश्विक निवेशकों ने एंकर बुक में भाग लिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज लगभग दो दशकों में टाटा समूह का पहला आईपीओ है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छह महीनों के लिए, टाटा टेक्नोलॉजीज ने 2,587.42 करोड़ रुपये के कुल राजस्व के साथ 351.90 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 4,501.93 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 624.04 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेएम फाइनेंशियल और बोफा सिक्योरिटीज इंडिया टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया को इश्यू के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।