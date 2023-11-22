Markets Today: आज कैसी रहेगी बाज़ार की चाल?

मिक्स ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू बेंचमार्क सूचकांक के आज बढ़त के साथ खुलने की संभावना है। लेकिन आज चार आईपीओ- अर्थात् टाटा टेक्नोलॉजीज, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, गांधार ऑयल रिफाइनरीज और फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज-बोली के लिए खुलेंगे।

निफ्टी आउटलुक

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी ने कहा कि निफ्टी 19,850-19,875 के स्तर के करीब प्रतिरोध की उपस्थिति का संकेत देता है।

निफ्टी का अल्पकालिक रुझान सीमित दायरे में बना हुआ है।

निफ्टी बैंक का आउटलुक

शेयरखान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया ने कहा कि निफ्टी बैंक में गिरावट देखी गई, हालांकि इंट्राडे आधार पर निचले स्तरों पर ब्याज खरीदने का संकेत देते हुए इसे खरीदा गया।

एशियाई शेयर खुले में गिरे

अमेरिकी शेयरों में तेजी रुकने के बाद बुधवार को असैन के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने ज्यादातर फेडरल रिजर्व की नवीनतम बैठक के मिनटों से किनारा कर लिया। बुधवार को एशियाई शेयर ढाई महीने के उच्चतम स्तर से पीछे हट गए। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.37 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 0.57 प्रतिशत मजबूत हुआ; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.10 प्रतिशत गिरा; न्यूज़ीलैंड के डीजे में 0.53 प्रतिशत की गिरावट आई; चीन का शंघाई 0.22 प्रतिशत गिरा; हांगकांग का हैंग सेंग 0.02 प्रतिशत बढ़ा; दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.54 प्रतिशत गिर गया।

तेल की कीमतों में थोड़ा बदलाव आया

बुधवार को एशियाई व्यापार में तेल की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं क्योंकि अमेरिकी कच्चे तेल की संभावित बड़ी मात्रा ने ओपेक + उत्पादक समूह से संभावित आपूर्ति में कटौती के कारण होने वाले लाभ को रद्द कर दिया। ब्रेंट क्रूड वायदा 11 सेंट या 0.1 प्रतिशत बढ़कर 0004 जीएमटी पर .56 प्रति बैरल हो गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 14 सेंट या 0.2 प्रतिशत बढ़कर .91 हो गया।

टाटा टेक का आईपीओ आज खुल गया है

टाटा टेक्नोलॉजीज की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) बुधवार, 22 नवंबर को सदस्यता के लिए शुरू होगी और इसे शुक्रवार, 24 नवंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। टाटा मोटर्स प्रवर्तित इकाई अपने शेयर बेचकर कुल 3,042.51 करोड़ रुपये जुटाएगी। 30 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 475-500 रुपये की रेंज।

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आज खुल गया

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) बुधवार, 22 नवंबर को सदस्यता के लिए शुरू होगी और शुक्रवार, 24 नवंबर तक सदस्यता ली जा सकती है। फेडरल बैंक प्रवर्तित इकाई अपने शेयर बेचकर कुल 1,092 करोड़ रुपये जुटाएगी। 107 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 133-140 रुपये की सीमा।

एफपीआई ने 456 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई मंगलवार को 455.59 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध विक्रेता थे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) भारतीय इक्विटी में 721.52 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता बने।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ