इस Tata Stock में आप भी फंसे हैं? JPMorgan ने इतना दिया है टारगेट प्राइस - DETAILS

पिछले 1 महीने में शेयर करीब 11% तक चढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी इस दिग्गज टाटा स्टॉक में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर हो सकती है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 12:47 IST

Tata Steel Share Price Target: शेयर बाजार में गुरुवार को सुस्त कारोबार के बीच टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी Tata Steel Limited के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में शेयर करीब 11% तक चढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी इस दिग्गज टाटा स्टॉक में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर हो सकती है। 

दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JPMorgan ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Tata Steel Share Price Target

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने टाटा स्टील लिमिटेड पर Overweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 180 रुपये का दिया है जो इसके मौजूदा प्राइस से करीब 20% ज्यादा है।

 JPMorgan की टाटा स्टील पर राय

ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन के अनुसार जर्मनी की इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा और यूरोपीय स्टील स्प्रेड में तेज ग्रोथ जैसे कंपनी के पॉजिटिव हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि यूरोपीय स्टील स्प्रेड में तिमाही-दर-तिमाही 18% और स्पॉट आधार पर Q3 औसत की तुलना में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। 

ग्लोबल ब्रोकरेज का मानना ​​है कि इन सुधारों को अभी तक आम सहमति के अनुमानों में शामिल नहीं किया गया है और टाटा स्टील के यूरोपीय कारोबार को वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही तक EBITDA ब्रेकईवन तक पहुंचने की उम्मीद है।

टाटा स्टील का एक साल का बीटा 1.4 है, जो इस अवधि के दौरान उच्च अस्थिरता का संकेत देता है। स्टॉक 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है।

Tata Steel Share Price

दोपहर 12:16 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 0.57% या 0.85 रुपये की तेजी के साथ 151.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Tata Steel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। पिछले 1 महीने में शेयर करीब 11 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 6 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 41 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 364 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 13, 2025