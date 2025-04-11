scorecardresearch
इस Tata Stock में आई बंपर रैली! 5% से ज्यादा चढ़ा भाव, 1600 कर्मचारियों की छंटनी करेगी कंपनी - DETAILS

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 11, 2025 12:17 IST

Tata Stock: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच आज टाटा ग्रुप की दिग्गज स्टील कंपनी Tata Steel के शेयर में आज सुबह 11:52 बजे 5% से अधिक की रैली देखने को मिल रही है। 

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 10:40 बजे तक कंपनी के 23,97,557 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। चलिए जानते हैं इस टाटा ग्रुप के इस शेयर में आज इतनी तेजी क्यों दर्ज की जा रही है?

क्यों है टाटा स्टील के शेयर में तेजी?

दरअसल हाल में कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि कंपनी अपने नीदरलैंड (Netherlands) के प्लांट में करीब 1600 कर्मारियों की छंटनी करेगी। माना जा रहा है कि इस खबर के बाद ही स्टॉक में आज यह रैली देखने को मिल रही है। 

टाटा स्टील ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि टाटा स्टील नीदरलैंड (TSN) को नए और अधिक प्रभावी स्ट्रक्चर की जरूरत होगी जिसमें अधिक जवाबदेही, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑटोमेशन और डुप्लीकेश को हटाना शामिल हो।

कंपनी ने बताया कि इस पुनर्गठन से लगभग 1600 मैनेजमेंट और सहायक कार्य भूमिकाओं का नुकसान होने की उम्मीद है। कंपनी ने बताया कि TSN के स्थानीय मैनेजमेंट बोर्ड में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 

अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में, नीदरलैंड के परिचालन में सुधार हुआ है और लिक्विड स्टील प्रोडक्शन की मात्रा 6.75 MTPA की क्षमता के करीब पहुंच गई है, जबकि एक ब्लास्ट फर्नेस की देरी से हुई रीलाइनिंग ने वित्त वर्ष 2024 में उत्पादन को प्रभावित किया था।

Tata Steel Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:52 बजे तक बीएसई पर 5.31% या 6.75 रुपये की तेजी के साथ 133.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.22% या 6.64 रुपये चढ़कर 133.82 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 11, 2025