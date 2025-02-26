Tata Power Share: गुरुवार को इन 2 कारणों से फोकस में रहेगा टाटा ग्रुप का यह शेयर - DETAILS

Tata Power Share: टाटा ग्रुप की पावर सेक्टर की कंपनी Tata Power Ltd का शेयर गुरुवार 27 फरवरी को फोकस में रहेगा। दरअसल कंपनी ने 25 फरवरी को बाजार बंद होने के बाद दो एक्सचेंज फाइलिंग में दो बड़ी जानकारी दी है।

Moody's ने बदला आउटलुक

टाटा पावर ने बताया कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी Moody's ने अपने आउटलुक को बदला है। एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक Moody's ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग (CFR) Ba1 की पुष्टि की है और आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है।

मूडीज रेटिंग एनालिस्ट ज़ी झू ने कहा कि पॉजिटिव आउटलुक टाटा पावर के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और हमारी उम्मीद पर आधारित है कि कंपनी अपने रेगुलेटेड बिजनेस में बेहतर परिचालन क्षमता और बढ़ते रिन्यूएबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ अपने मजबूत क्रेडिट मेट्रिक्स को बनाए रखने की संभावना रखती है।

ज़ी झू ने आगे कहा कि इसके बेस केस प्रोजेक्शन के तहत, टाटा पावर का सीएफओ प्री-WC/डेट अगले 2-3 वित्तीय वर्षों में 12% -15% की सीमा में होने का अनुमान है, जो हमारे 13% के अपग्रेड ट्रिगर के आसपास या उससे अधिक है।

मूडीज ने कहा, अगले 12 से 18 महीनों में, हम कंपनी के Capex और वित्तपोषण योजनाओं और अनुमानित मेट्रिक्स पर उनके प्रभाव का आकलन करेंगे।

टाटा पावर ने असम सरकार के साथ साइन किया MoU

कंपनी ने एक अन्य फाइलिंग में बताया कि उसने एडवांटेज असम 2.0 इवेंट में असम सरकार के साथ एक MoU साइन किया है। MoU के तहत टाटा पावर 5000 मेगावाट (MW) तक रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी का उत्पादन करेगी। टाटा पावर इस प्रोजेक्ट में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस पहल से 3,000 डायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

Tata Power Share Price

मंगलवार 25 फरवरी को बीएसई पर स्टॉक 1.02% या 3.60 रुपये गिरकर 351.05 रुपये पर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.04% या 3.70 रुपये टूटकर 350.90 रुपये पर रहा था।

Tata Power Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 73 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 578 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।