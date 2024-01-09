Tata New IPO: Tata Group की एक कंपनी का और आ रहा है IPO?

Tata Technologies के IPO की लिस्टिंग तो आपको याद होगी, क्या धामकेदार रही थी। इस IPO ने निवेशकों को मालामाल बना दिया था। अब एक बार फिर Tata Group नए IPO को लाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, मीडिया में खबरें बहुत जोरों से हैं कि टाटा ग्रुप की ओर से नए IPO को लाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए आपको बताएंगे क्या है पूरी खबर, जैसे कि कौन सी है ये कंपनी, क्या है बिजनेस मॉडल, कब आ सकता है ये IPO? आइये जानते हैं। तो पहला सवाल टाटा ग्रुप का ये नया IPO किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स यानि TACO को लिस्ट करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक IPO के लिए बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और बातचीत वर्तमान में टाटा ग्रुप की एंटिटीज पर फोकस्ड है जो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स को लेकर चर्चा अभी शुरुआती स्टेज में है। टाटा समूह की अलग अलग कंपनियां जिनके पास कंपनी की हिस्सेदारी उनमें बातचीत चल रही है। कितना हिस्सेदारी बेचा जाना है इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है। टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स में टाटा समूह की अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी है। अगर TACO में किसकी कितनी हिस्सेदारी को समझें तो टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स का पूर्ण स्वामित्व टाटा ग्रुप की एंटिटी के पास है और इसकी डायरेक्ट होल्डिंग टाटा संस के पास है, जिसकी लगभग 21% हिस्सेदारी है, जबकि बाकि हिस्सेदारी टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है।

अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं। TACO की स्थापना 1995 में हुई थी। ये कंपनी भारत और ग्लोबल ऑटोमोटिव OEMs यानि original equipment manufacturer को प्रोडक्ट और सर्विसेस मुहैया कराती है। टाटा ऑटोकॉम्प के पास ऑटोमोटिव इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लास्टिक, कंपोजिट, शीट मेटल स्टांपिंग के साथ-साथ इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन में अपनी क्षमताएं हैं और ये ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस में ग्रुप के वेंचर्स के लिए व्हीकल के तौर में काम करता है। अब सवाल उठता है कि इस IPO से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी औपचारिक प्रक्रिया इस साल के आखिरी में शुरू होने की उम्मीद है। क्या आपको पता है कि ये पहली बार नहीं है कि जब टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स के IPO को लेकर चर्चा हो रही है। साल 2011 में टाटा ग्रुप ने कैपिटल मार्केट से कंपनी के लिए 750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी और इसके लिए उसे SEBI की मंजूरी भी मिल गई थी। ग्रुप ने बाद में संभावित रूप से मार्केट कंडीशन प्रतिकूल न होने का कारण बताकर IPO वापस ले लिया था, हालांकि उस समय कंपनी की ओर से कोई कारण नहीं बताया था। अब सवाल उठता है अब क्यों टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स के IPO वापसी की खबरें हैं? रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने बताया कि मार्केट कंडीशन अब बहुत बेहतर हैं और एक कंपनी के रूप में TACO ने एक लंबा सफर तय किया है। कहा गया है कि ये निश्चित है कि IPO इस बार सफल होगा, लेकिन दूसरी डिटेल जैसे कि टाटा ग्रुप की कौन सी एंटिटी हिस्सेदारी बेचेगी और कितनी मात्रा में हिस्सेदारी बेचेगी। इसको लेकर खबरें अभी नहीं हैं।