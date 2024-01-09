Jyoti CNC Automation का IPO आज होगा ओपन

scorecardresearch
यह पूरी तरह से फ्रेस IPO है, जिसके लिए कंपनी 30,211,480 शेयर जारी करेगी। कंपनी के प्रमोटर या अन्य निवेशक अपने शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए नहीं बेच रहे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 9, 2024 10:10 IST
Jyoti CNC Automation Limited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज ओपन होगा

Jyoti CNC Automation Limited का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज ओपन होगा। यह इस साल का पहला मेनबोर्ड IPO है, जो इस इश्यू के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 11 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे। 16 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 45 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड ₹315-₹331 प्रति शेयर तय किया है।

Also Read: कितना है इस बैंकिंग स्टॉक का अगला टारगेट?

यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹331 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,895 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 585 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹1,93,635 इन्वेस्ट करने होंगे। इस इश्यू के लिए कंपनी ₹1,000 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह पूरी तरह से फ्रेस IPO है, जिसके लिए कंपनी 30,211,480 शेयर जारी करेगी। कंपनी के प्रमोटर या अन्य निवेशक अपने शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए नहीं बेच रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
