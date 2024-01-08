DCB Bank Share Price Today: कितना है इस बैंकिंग स्टॉक का अगला टारगेट?

आज हम आपके लिए खास स्टॉक चुनकर लाए है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक छोटे से लेकर बड़े निवेशकों के रडार पर है। बेहद कम वक्त में इस स्टॉक ने शानदार रफ्तार पकड़ी है। हम यहां बात कर रहे हैं DCB Bank की। दिसंबर महीने में ये स्टॉक 113 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन महज एक महीने में ये सीधा 160 के लेवल को पार कर गया। पिछले एक महीने में 33% का दमदार रिटर्न दिया है और इससे भी बड़ी बात ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी, अभी रुकने वाली नहीं, ये स्टॉक दूर तलक जा सकता है। साथ ही इस स्टॉक से जुड़ी कई इंस्ट्रिंग बातें हैं, जैसे कि अपने पीयर कंपनियों के मुकाबले क्या स्टॉक काफी सस्ता है? इसलिए आज हम DCB Bank का टेक्निकली और फंडामेंटली पूरा विश्लेषण करेंगे और समझने कि कोशिश करेंगे कि क्या इसमें मल्टीबैगर स्टॉक बनने का दम है? सबसे पहले जान लीजिए कि DCB एक प्राइवेंट बैंक हैं और इसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है। ये भी वो तमाम सुविधाएं देता है जो दूसरे बैंक देते हैं। लेकिन DCB बैंक ने small and medium enterprise यानि SME सेगमेंट में अच्छी पकड़ बनाई हुई है। सितंबर 2023 तक बैंक की बैलेंसशीट 57,000 करोड़ की रही है और मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिए हैं कि 3 से 4 सालों में बैलेंसशीट को 1 लाख करोड़ के पार ले जाएंगे। इस बैंक के बड़ी संख्या में प्रमोटर्स विदेशी है। जिनकी हिस्सेदारी करीब 14% है और साथ ही वो लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। साथ ही विदेशी निवेशक यानि FIIs की 12.44% हिस्सेदारी है और म्यूचूअल फंड्स की 27%। ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रमोटर्स कंपनी के साथ मजबूती से खड़े हैं। हाल ही में कंपनी के प्रमोटर Aga Khan Fund ने एलान किया कि वो प्रेफेंशियल शेयरों के जरिए 83 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं। जिसके बाद स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली। अब इस पैसे से बैंक की कैपिटल पॉजिशन, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटिबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा।

advertisement

Also Read: BCL Industries Share में तेजी, खरीदारी करें या रुके?

अगर इसके पीयर यानि कंपिटिटर कंपनियों के स्टॉक के बारे में बताऊं तो KARNATAKA BANK का स्टॉक प्राइस करीब 237 पर, FUSION MICRO FINANCE का 605, CSB Bank का 409 है। इसके मायने क्या है? इतनी तेजी के बावजूद भी क्या इस स्टॉक में बड़ी गुंजाइश बाकी है? इसके लिए हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका का तो साफ कहना है कि ROUNDING BOTTOM FORMATION और HIGHER TO HIGHER BOTTOM FORMATION बना रहा है। इस स्टॉक ने 135 से 145 के लेवल पर ब्रेकआउट दिया है। 180 से 200 के लेवल जाते हुए दिख सकते हैं और एक बार 200 के टारगेट टूटा तो ये सीधा 250 पर जाएगा। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि NPA एक कंसर्न है, लेकिन यहां भी गिरावट देखी जा रही है। हमने एक और एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि कौन से फैक्टर हैं जो इस स्टॉक को दौड़ा सकते हैं? अब हमने यहां बात की Investmentor के जय पटेल से। उनका कहना है कि मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो 142 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। Moving average convergence divergence के हिसाब से देखें तो चार्ट पॉजिटिव है और अपसाइड का पॉटेंशियल दिख रहा है यानि और भाग सकता है स्टॉक। जय पटेल का कहना है कि साल 2024 में ब्याज दरों में कटौती से मिडकैप बैंकों का ज्यादा फायदा होता दिखेगा। RSI में मोडरेट जोन से बढ़तक 70 के लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही उनका कहना है कि स्टॉक जल्द ही 196 लेवल पर पहुंच सकता है और इसमें 260 तक के जाने का पोटेंशियल है। अब आपको इस बैंक और स्टॉक से जुड़ी अहम बाते भी जरूरी जाननी चाहिए। इस इंडस्ट्री का एवरेज PE 15.74 है जबकि DCB Bank का PE 9.67 है। क्वार्टर 2 में बैंक की ग्रोथ शानदार रही है। Q2 की बात की जाए तो बैंक के रेवेन्यू में साढ़े 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बैंक का नेट एडवांस में 19% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट इंट्रस्ट मार्जिन भी सुधरे हैं और साथ ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को लेकर भी बेहतर उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब कंसर्न क्या हैं। बैंक में NPA को लेकर चिंता है, लेकिन इसमें गिरावट जारी है। वहीं दूसरा कंसर्न है कि बैंक की फंडिंग प्रोफाइल कमजोर है। क्वार्टर 2 के नंबर्स के मुताबिक टॉप 20 डिपॉजिटर्स में कुल डिपॉजिट घटकर 7.1 प्रतिशत पर आ गया है। जोकि पहले करीब 14.9 है।