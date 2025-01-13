scorecardresearch
Tata Motors shares में बढ़ी गिरावट, टूटते बड़े सपोर्ट लेवल के बीच निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

Tata Motors Ltd के शेयर सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान 2.03 प्रतिशत गिरकर ₹758.70 के स्तर पर आ गए, जो घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स में कमजोरी के साथ मेल खाता है। आज की गिरावट के बावजूद यह स्टॉक ₹718 के 52 वीक लो के निचले स्तर से 5.67 प्रतिशत बढ़ा है, जो पिछले साल 23 दिसंबर को देखा गया था।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 13, 2025 12:40 IST

कार निर्माता ने बताया कि तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में उसकी वैश्विक होलसेल्स, जिसमें जगुआर लैंड रोवर (JLR) भी शामिल है। जिसमें 341,791 यूनिट्स रही, जो Q3 FY24 की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक है।

टाटा मोटर्स ने कहा कि सभी कमर्शियल वाहनों और टाटा डेवू रेंज की वैश्विक थोक बिक्री Q3 FY25 में 97,535 यूनिट्स रही, जो Q3 FY24 की तुलना में 1 प्रतिशत कम है। टाटा मोटर्स के पैसेंजर वाहनों की वैश्विक थोक बिक्री Q3 FY25 में 139,829 यूनिट्स रही, जो Q3 FY24 की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक है। जगुआर लैंड रोवर की वैश्विक थोक बिक्री 104,427 वाहन रही, जो Q3 FY24 की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। जगुआर की थोक बिक्री तिमाही में 5,604 वाहन रही, जबकि लैंड रोवर की थोक बिक्री तिमाही में 98,823 वाहन रही। टाटा मोटर्स अपने Q3 FY25 के परिणाम 29 जनवरी 2025 को घोषित करने वाली है।

तकनीकी नजरिये से ₹750-720 के स्तर पर सपोर्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा ₹820 के स्तर के ऊपर निर्णायक रूप से क्लोजिंग होने की स्थिति में ही और अधिक तेजी की उम्मीद है।

Prabhudas Lilladher की वैशाली पारिख का कहना है कि ₹740 नजदीकी सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और ₹820 के स्तर को पार करना आवश्यक है ताकि यहां से अपट्रेंड की पुष्टि हो सके। Angel One के ओशो कृष्णन का कहना है कि वर्तमान में ₹750-720 का क्षेत्र किसी भी गिरावट को सपोरट देने का काम करेगा। जबकि ₹820 के ऊपर स्थिर स्तर पर ब्रेकआउट होने से नए लंबे रुझान की शुरुआत हो सकती है।

SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के एआर रामचंद्रन का कहना है कि टाटा मोटर्स के डेली चार्ट पर Bearish (नकारात्मक) संकेत हैं और ₹821 पर मजबूत रजिस्टेंस है। अनंद राठी के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने कहा कि टाटा मोटर्स के शेयरों के लिए अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज  ₹750 और ₹855 के बीच रहेगी। सितंबर 2024 तक, प्रमोटर्स के पास कंपनी में 42.58 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
