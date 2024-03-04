Tata Motors: कंपनी ने किया डिमर्जर का ऐलान
Tata Motors ने डीमर्जर का प्रस्ताव रखा है.कारोबार 2 लिस्टेड कंपनियों में बांटने की योजना है। कमर्शियल व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग की जाएगी.पैसेंजर व्हीकल कारोबार में EV, JLR शामिल होगा। टाटा मोटर्स का बिजनेस 2 अलग-अलग कंपनियों में बांटने की योजना है।
Tata Motors
Tata Motors ने डीमर्जर का प्रस्ताव रखा है। कारोबार 2 लिस्टेड कंपनियों में बांटने की योजना है। कमर्शियल व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग की जाएगी.पैसेंजर व्हीकल कारोबार में EV, JLR शामिल होगा.
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।