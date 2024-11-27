scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारTata Motors Share ने खोया Multibagger का टैग! अब क्या करें निवेशक

Tata Motors Share ने खोया Multibagger का टैग! अब क्या करें निवेशक

मल्टीबैगर Tata Motors के शेयर्स भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। हाल की स्थिति देखें तो इस शेयर ने मल्टीबैगर टैग को खो दिया है। ऐसा ऑटो स्टॉक, जो 2023 में 97% बढ़ा था, इस साल 0.70% गिर चुका है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 27, 2024 18:01 IST

मल्टीबैगर Tata Motors के शेयर्स भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। हाल की स्थिति देखें तो इस शेयर ने मल्टीबैगर टैग को खो दिया है। ऐसा ऑटो स्टॉक, जो 2023 में 97% बढ़ा था, इस साल 0.70% गिर चुका है। पिछले 2 सालों में, टाटा मोटर्स के स्टॉक्स ने 81% का रिटर्न दिया है। हालांकि दिसंबर 31, 2023 से पहले दो सालों में इस शेयर ने 263 प्रतिशत का रिटर्न दिया था।

इसी तरह टाटा मोटर्स के स्टॉक्स ने पिछले 3 सालों में 70% का इजाफा किया। लेकिन जब हम दिसंबर 31, 2023 से पहले के तीन सालों के रिटर्न की तुलना करते हैं, तो यह स्टॉक इस दौरान चौंका देने वाली 958% की बढ़ोतरी दिखाता है।

क्यों खोया टैग?
फिलहाल टाटा मोटर्स के स्टॉक्स ने यह संकेत करता है कि ये अपना मल्टीबैगर टैग खो चुका है, क्योंकि निवेशकों के लिए रिटर्न समय के साथ घटे हैं और घटते जा रहे हैं। 

मौजूदा सेशन में स्टॉक हरे रंग में ट्रेड कर रहा था। ये स्टॉक 0.31% बढ़कर ₹785.45 पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप इस सत्र में ₹2.89 लाख करोड़ तक बढ़ा है। BSE पर 2.92 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें ₹22.95 करोड़ का टर्नओवर था।

स्टॉक का एक साल का बीटा 1.1 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। टाटा ग्रुप का यह स्टॉक चार्ट्स पर न तो ओवरसोल्ड है और न ही ओवरबॉट, इसका RSI 33.16 है। यह स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिये से कमजोर ट्रेंड दिखा रहा है। टाटा मोटर्स के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं।


वर्तमान स्तर पर स्टॉक अपनी 52 वीक हाई कीमत ₹1179.05 से 33.38% नीचे है, जो 30 जुलाई को थी। स्टॉक 28 नवंबर 2023 को ₹674.30 के 52 हफ्तों के निचले स्तर पर गिरा। टाटा मोटर्स के स्टॉक्स ने पिछले 5 सालों में 373 प्रतिशत का इजाफा किया है। हालांकि स्टॉक शॉर्ट टर्म में कमजोर नजर आ रहा है, तीन महीनों में 27% और 6 महीनों में 18% गिरावट आई है।

क्या करें निवेशक?
Arihant Capital Markets के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मिलीन वासुदेओ ने इस स्टॉक शेयर को बेचने की सलाह दी है। उनका कहना है कि हम टाटा मोटर्स में डेली चार्ट्स पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर RSI नेगेटिव स्थिति में है। यहां तक कि यह स्टॉक बेंचमार्क इंडिसेस से भी अंडरपरफॉर्म कर रहा है। वर्तमान में स्टॉक ₹830 पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसलिए, कोई इस स्टॉक को ₹840 के स्टॉप लॉस के साथ ₹730-690 के टारगेट्सय के लिए कुछ हफ्तों में बेच सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
