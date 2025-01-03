पिछले कई सत्रों से टाटा ग्रुप (Tata Group) की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों (Tata Motors Share) में बिकवाली देखने को मिली है। इस बिकवाली के कारण टाटा मोटर्स के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई से 35 प्रतिशत गिर गया। इस गिरावट को लेकर जहां एक निवेशक भयभीत है तो वहीं दूसरे निवेशक मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं। अब टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर कई ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई है।

advertisement

ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस टारगेट (Tata Motors Share Price Target) और रेटिंग को अपग्रेड किया है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या यह शेयर खरीदने का सही समय है या नहीं?

शेयर खरीदें या नहीं?

Nomura India ने टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस टारगेट को 990 रुपये कर दिया है। वहीं, Brokerage DAM Capital ने टाटा मोटर्स के शेयर की रेटिंग को 'Buy' और टारगेट प्राइस 870 रुपये प्रति शेयर किया है।

ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने शेयर का प्राइस टारगेट 1,099 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इसी तरह LKP Securities ने Tata group के शेयरों को 'value buy'की रेटिंग दी है। LKP Securities ने शेयर प्राइस टारगेट को 970 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ने और हाल ही में व्हीकल लॉन्च ने कंपनी की ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।