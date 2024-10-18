scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारTata Motors: 900 रुपये का लेवल टूटा, अब कितना गिर सकता है

Tata Motors: 900 रुपये का लेवल टूटा, अब कितना गिर सकता है

ऑटो स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद से बिकवाली हावी है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो ये मल्टीबैगर ऑटो स्टॉक एक साल में 36% और तीन साल में 79% चढ़ा है। पिछले पांच सालों में टाटा मोटर्स का स्टॉक 545.46% चढ़ा है। लेकिन अगर हाई की बात कही जाए तो टाटा मोटर्स के शेयरों ने इस साल 30 जुलाई को 1179.05 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Oct 18, 2024 18:02 IST
Tata Motors shares are trading lower than the 5 day, 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.

टाटा मोटर्स के शेयरों ने नौ महीने बाद 900 रुपये का स्तर खो दिया है। इस साल 2 फरवरी को टाटा समूह का शेयर 900 रुपये के स्तर से नीचे बंद हुआ था। उस सत्र में ये स्टॉक 878.80 रुपये पर था। पिछले सत्र में शेयर 1.70% गिरकर 891.70 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले पांच सत्रों में शेयर लाल निशान में बंद हुआ था। गुरुवार को कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 3.28 लाख करोड़ रुपये पर आ गया। 

यस सिक्योरिटीज के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा, "टाटा मोटर्स वर्तमान में 910 रुपये और 890 रुपये के बीच डाउनट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है, जो कन्फ्यूजन का संकेत देता है। इस कंसोलिडेशन सीमा के नीचे एक ब्रेक त्वरित बिक्री दबाव का संकेत दे सकता है। कीमतें निचले बोलिंगर बैंड के पास कारोबार कर रही हैं, जो दर्शाता है कि प्रवृत्ति नकारात्मक बनी हुई है। वर्तमान प्रवृत्ति साइडवेज है; 920 रुपये के आसपास प्रवेश और 860 रुपये के लक्ष्य के साथ 'बढ़ोतरी पर बेचो' रणनीति की सिफारिश की जाती है जब तक कि 950 रुपये ऊपर की ओर बने रहते हैं।"
कोटक ने कहा कि ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स के लिए वित्त वर्ष 2025-27 के ईपीएस अनुमानों में कटौती की है 
ब्रोकरेज फर्म शेयरखान ने टाटा मोटर्स के शेयर के लिए 1,319 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।

शेयरखान ने कहा, "हम जेएलआर, पीवी और सीवी व्यवसायों में निरंतर सुधार के साथ-साथ शुद्ध ऑटोमोटिव ऋण में कमी की उम्मीदों के आधार पर 1,319 रुपये के अपरिवर्तित मूल्य लक्ष्य के साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) पर अपना खरीद दृष्टिकोण बनाए रखते हैं।"

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
ankur tyagi
Oct 18, 2024