एक साल के नीचले स्तर पर ये Tata Stock! ₹1100 से टूटकर ₹700 के नीचे आया भाव - आपने पैसा लगाया था?

शेयर बाजार में आज जारी भारी गिरावट के बीच दिग्गज ऑटो कंपनी Tata Motors का शेयर अपने एक साल के नीचले स्तर पर चला गया है। टाटा स्टॉक ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low 666 रुपये को टच किया है। यह शेयर पिछले 6 महीने में 38% टूटा है।

खबर लिखे जाने तक टाटा ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैप 2.48 लाख करोड़ रुपये है। बिजनेस टु़डे के रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकली टाटा मोटर्स का शेयर कमजोर दिख रहा है क्योंकि यह 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। स्टॉक ने अपना 52 Week High 1,179.05 रुपये, 30 जुलाई 2024 को टच किया था।

Tata Motors Share Price Target

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक सेबी रजिस्ट्रर्ड एनालिस्ट, एआर रामचन्द्रन ने कहा कि टाटा मोटर्स 666 रुपये पर मजबूत सपोर्ट के साथ डेली चार्ट पर मंदी की ओर है। 694 रुपये के रजिस्टेंस के ऊपर डेली क्लोज होने से नियर टर्म में 751 रुपये का टारगेट मिल सकता है।

ब्रोकरेज Incred Equities ने इस स्टॉक पर Reduce रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 661 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने टाटा मोटर्स पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए Outperform कर दिया है और टारगेट प्राइस 930 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज Emkay Global ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 950 रुपये का दिया है। वहीं ब्रोकरेज Motilal Oswal ने इसका टारगेट प्राइस 755 रुपये का दिया है।

Tata Motors Share Price

दोपहर 1:36 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.68% या 4.60 रुपये टूटकर 668.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.73% या 4.90 रुपये गिरकर 668.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tata Motors Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 28 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 55 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 55 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 343 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।