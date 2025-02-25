scorecardresearch
₹40 का स्टॉक ₹6000 के पार! Tata Group के इस कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक बने करोड़पति

BSE Analytics के मुताबिक 10 साल में ये स्टॉक 1000% से भी अधिक उछला है और अधिकतम 8,485% की तेजी आई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 12:00 IST

Tata Stock: नमक से हवाईजहाज तक फैले टाटा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों का सदयों से भरोसा रहा है। आज हम आपको इस ग्रुप की एक ऐसे ही कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे लॉन्ग टर्म में निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। 

टाटा ग्रुप के इस कंपनी का नाम है Tata Investment Corporation Limited. इस कंपनी ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में बंपर रिटर्न दिया है। BSE Analytics के मुताबिक 10 साल में ये स्टॉक 1000% से भी अधिक उछला है और अधिकतम 8,485% की तेजी आई है।

1 लाख ऐसे बना 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

इस शेयर की कीमत 8 फरवरी 2002 को सिर्फ 40.60 रुपये थी। अगर इस कीमत में किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास उस समय 1,00,000 ÷ 40 = 2,500 इक्विटी शेयर होते। 

आज यानी मंगलवार 25 फरवरी 2025 को एक इक्विटी शेयर की कीमत बीएसई पर 6211 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 2,500 × 6211 = 1,55,27,500 रुपये यानी 1.5 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता। 

Tata Investment Share Price 

सुबह 11:18 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 8.02% या 461.15 रुपये की तेजी के साथ 6211.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.85% या 451.70 रुपये चढ़कर 6,207 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Tata Investment Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18% भागा है। वहीं पिछले 1 महीने के दौरान शेयर सपाट रहा है। इसके अलावा पिछले 3 महीने में स्टॉक 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 9 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

हालांकि पिछले 2 साल में कंपनी का शेयर 207 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 367 प्रतिशत से अधिक, पिछले 5 साल में 571 प्रतिशत से अधिक और पिछले 10 साल में 1015 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
