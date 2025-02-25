scorecardresearch
Tata Investment Share Price: क्यों भाग रहा टाटा का यह शेयर? एक्सपर्ट से जानिए लेटेस्ट टारगेट

टाटा इंवेस्टमेंट के स्टॉक में तेजी के बीच अगर आप भी मुनाफा कमाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दरअसल सेबी रजिस्ट्रर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 14:00 IST

Tata Investment Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी Tata Investment के स्टॉक में आज एक बार फिर से बंपर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में टाटा इंवेस्टमेंट का स्टॉक 18% चढ़ा है। 

आज टाटा इंवेस्टमेंट के शेयर में यह तेजी, टाटा कैपिटल के आईपीओ को मंजूरी मिलने के बाद आई है। दरअसल टाटा कैपिटल के बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर आईपीओ की मंजूरी दे दी है, जिसमें मौजूदा शेयरधारकों द्वारा OFS के साथ-साथ 23 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे।

टाटा इंवेस्टमेंट के स्टॉक में तेजी के बीच अगर आप भी मुनाफा कमाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दरअसल सेबी रजिस्ट्रर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। 

Tata Investment Share Price Target

सेबी रजिस्ट्रर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए कहा कि स्टॉक ने इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, जो एक तेजी का पैटर्न है। यदि स्टॉक 6150 के ऊपर बंद होता है, तो यह पैटर्न का एक सफल ब्रेकआउट होगा। 

विपिन डिक्सेना ने कहा कि आने वाले दिनों में शेयर 7200 तक जा सकता है। एक्सपर्ट ने इस स्टॉक पर 5850 पर स्टॉपलॉस रखने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने कहा कि नए निवेशक टाटा इंवेस्टमेंट को BUY कर सकते हैं वहीं मौजूदा निवेशक इस शेयर को अभी HOLD करें। 

Tata Investment Share Price

दोपहर 12:36 बजे तक कंपनी का शेयर 7.53% या 433.25 रुपये की तेजी के साथ 6183.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.34% या 422.70 रुपये चढ़कर  6,178 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Tata Investment Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18% से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने के दौरान शेयर 1 प्रतिशत चढ़ा है। इसके अलावा पिछले 3 महीने में स्टॉक 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 9 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

हालांकि पिछले 2 साल में कंपनी का शेयर 207 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 367 प्रतिशत से अधिक, पिछले 5 साल में 571 प्रतिशत से अधिक और पिछले 10 साल में 1015 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 25, 2025