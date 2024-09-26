scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Group का ये स्टॉक जमकर मचाएगा धमाल, निवेशकों की होगी बंपर कमाई!

Tata Group का ये स्टॉक जमकर मचाएगा धमाल, निवेशकों की होगी बंपर कमाई!

शेयर मार्केट अपने 26000 के ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। जहां देखिए वहीं खरीदारी मूड माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बहुत से निवेशक हैं जिसके पोर्टफोलियो में ये तेजी नहीं दिख रही है। ऐसे में डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने अगले 3 महीने के लिहाज से टाटा ग्रुप की मल्टीबैगर कंपनी में खरीदारी की सलाह दी है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 26, 2024 07:22 IST
Tata Group
Tata Group

शेयर मार्केट अपने 26000 के ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। जहां देखिए वहीं खरीदारी मूड माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बहुत से निवेशक हैं जिसके पोर्टफोलियो में ये तेजी नहीं दिख रही है। ऐसे में डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने अगले 3 महीने के लिहाज से टाटा ग्रुप की मल्टीबैगर कंपनी में खरीदारी की सलाह दी है। आइये कंपनी, उसके फंडामेंटल और स्टॉक के नए टारगेट के बारे में जानते हैं।

advertisement

ब्रोकरेज ICICI Direct ने Tata Group के स्टॉक Tata Power को चुना है। ब्रोकरेज फर्म ने 452-456 रुपए प्रति शेयर की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। साथ ही अगले 3 महीने का पहला टारगेट 525 रुपए और सेफ्टी के लिए स्टॉपलॉस 415 रुपए का दिया है। पिछले एक साल में बाजार की रैली में पावर सेक्टर की कंपनियों ने जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। टाटा पावर से भी निवेशकों को काफी फायदा मिली है।

नए टारगेट्स

ब्रोकरेज का मानान है कि पिछले 6 महीने से यह शेयर 400-460 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्टॉक के लिए 440-460 रुपए की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है। ऐसे में डाउनसाइड रिस्क कम है यानि नीचे जाने की संभावनाएं कम है। सितंबर के महीने में इस स्टॉक ने इंट्राडे में 411 रुपए का लो 9 सितंबर को बनाया था। अगस्त महीने का इंट्राडे लो 403 रुपए का है। जुलाई महीने का लो 400 रुपए का है। कुल मिलाकर डाउनसाइड रिस्क काफी प्रोटेक्टेड है।

स्टॉक की चाल
पिछले दिनों के रिटर्न देखें तो टाटा पावर के शेयर ने 24 सितंबर को 475 रुपए का रिकॉर्ड हाई बनाया था। पिछले एक हफ्ते में शेयर में 6.3 प्रतिशत, 2 हफ्ते में 7.4 प्रतिशत, एक महीने में 12 प्रतिशत, 3 महीने में 9 प्रतिशत, 6 महीने में 20 फीसदी, इस साल अब तक 42 प्रतिशत, एक साल में 82 फीसदी और दो साल में 108 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 26, 2024