Q2 Results: Tata Group की एक और कंपनी के आए नतीजे, कल दिखेगा असर!

Newsशेयर बाज़ारQ2 Results: Tata Group की एक और कंपनी के आए नतीजे, कल दिखेगा असर!

NEW DELHI,UPDATED: Oct 10, 2024 18:09 IST
TCS के बाद Tata Group की दूसरी कंपनी ने भी अपने रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। TATA ELXSI ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है। आइये जानते हैं ये रिजल्ट्स कैसे रहे हैं?

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि तिमाही दर तिमाही आधार (QoQ) पर कंपनी का मुनाफा 184.1 करोड़ से बढ़कर 229.4 करोड़ रुपये हो गया है। इस हिसाब से नेट प्रॉफिट में 24.6 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू देखें तो तिमाही के आधार पर 926.5 करोड़ से बढ़कर 955.1 करोड़ रुपये हो गया है। प्रतिशत के आधार पर रेवेन्यू में  3.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। 

कंपनी के EBITDA में भी इजाफा दर्ज हुआ है। कंपनी का EBITDA 225.2 करोड़ से बढ़कर 239.2 करोड़ रुपये हो गया है यानि 6.2 प्रतिशत की ग्रोथ तिमाही आधार पर हुई है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो तिमाही दर तिमाही के आधार पर 24.3% से बढ़कर 25% हो गया है। 

अगर स्टॉक की चाल देखें तो पिछले एक साल में 5.23 प्रतिशत की तेजी रही है। जबकि 6 महीने में 1.27 प्रतिशत के नेगेटिव रिटर्न रहे हैं। करीब-करीब एक महीने में भी स्टॉक ने निवेशकों को नुकसान ही पहुंचाया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 10, 2024