scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारटाटा कंज्यूमर के शेयर एक साल में 75% बढ़े, नुवामा का टारगेट 1,400 रुपये

टाटा कंज्यूमर के शेयर एक साल में 75% बढ़े, नुवामा का टारगेट 1,400 रुपये

कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद, कंपनी ने कहा कि वह और अधिक अधिग्रहणों के लिए तैयार है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, कंपनी नए अधिग्रहणों पर ध्यान केंद्रित करेगी जो परिचालन मूल्य प्रदान करते हैं। यह ऑर्गेनिक इंडिया के उत्पाद पेशकशों के साथ एक समर्पित फार्मा वितरण नेटवर्क संचालित करने की योजना बना रहा है, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा और त्रिफला के कैप्सूल शामिल हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New delhi,UPDATED: Mar 15, 2024 12:50 IST
tata consumer
tata consumer

पिछले एक साल में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयरों में 74.75 फीसदी की तेजी आई है। काउंटर आखिरी बार गुरुवार को 1,201.30 रुपये पर देखा गया था। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में, पहले के 1,340 रुपये से संशोधित 12 महीने के लक्ष्य मूल्य 1,400 रुपये के साथ काउंटर पर 'खरीदें' कॉल को बरकरार रखा है।

advertisement

घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा समूह की कंपनी पोर्टफोलियो संवर्द्धन, वितरण विस्तार और नए क्षेत्रों में प्रवेश के माध्यम से विकास को आगे बढ़ा रही है।

कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद, कंपनी ने कहा कि वह और अधिक अधिग्रहणों के लिए तैयार है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, कंपनी नए अधिग्रहणों पर ध्यान केंद्रित करेगी जो परिचालन मूल्य प्रदान करते हैं। यह ऑर्गेनिक इंडिया के उत्पाद पेशकशों के साथ एक समर्पित फार्मा वितरण नेटवर्क संचालित करने की योजना बना रहा है, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा और त्रिफला के कैप्सूल शामिल हैं।

नुवामा ने कहा कि कंपनी ने पेंट्री और मिनी मील के साथ-साथ प्रोटीन जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों में रुचि व्यक्त की है। ब्रोकरेज ने यह भी उल्लेख किया कि टाटा कंज्यूमर ने अपने नवीनतम अधिग्रहण, कैपिटल फूड्स (5,100 करोड़ रुपये) और ऑर्गेनिक इंडिया (1,900 करोड़ रुपये) को 100 दिनों के भीतर कारोबार में एकीकृत करने का लक्ष्य रखा है।

नुवामा ने आगे कहा, वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में, विकास व्यवसायों ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 42 प्रतिशत की छलांग लगाई।
दिसंबर 2023 तक, प्रमोटरों के पास टाटा कंज्यूमर में 33.56 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 15, 2024