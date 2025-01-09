Zomato से आगे निकल जाएगा Swiggy, ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Swiggy Share Price Target: स्टॉक मार्केट में बिकवाली जारी है। बिकवाली भरे कारोबार में Swiggy के शेयर में तेजी देखने को मिला है। सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 7 फीसदी तक चढ़ गए थे। यह तेजी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के बाद आई है।

शेयर प्राइस टारगेट क्या है?

ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने स्विगी के शेयर प्राइस टारगेट (Swiggy Share Price Target) को बढ़ा दिया है। इसके अलावा फर्म ने निवेशकों को शेयर खरीदने की सलाह भी दी है। बर्नस्टीन ने स्विगी के शेयरों को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है। इसके साथ फर्म ने शेयर प्राइस टारगेट को 635 रुपये कर दिया है।

क्यों बढ़ा शेयर प्राइस टारगेट?

ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में स्विगी का वैल्यूएशन सही लगा रहा है। आगामी दो वित्त वर्षों में कंपनी के फूड डिलीवरी सेगमेंट में 51 फीसदी की तेजी आने का अनुमान है। फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बढ़ती इकोनॉमी में स्विगी का भी अहम योगदान है। आने वाले समय में सुपर-फास्ट डिलीवरी मॉडल में बदलाव देखने को मिल सकता है।

क्या है शेयर की कीमत?

लिस्टिंग के बाद से स्विगी के शेयरों में गिरावट आई। इसके बावजूद निवेशकों को फायदा हुआ। लिस्टिंग प्राइस से लेकर अभी तक स्विगी के शेयरों में 10.78 फीसदी का उछाल आया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार स्विगी का एम-कैप (Swiggy M-Cap) 1,13,220.66 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।