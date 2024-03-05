scorecardresearch
Suzlon Share Price Today: 4 सेशन में इस स्टॉक में 10% की गिरावट, अब क्या करें आगे?

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "चार्ट पर सुजलॉन एनर्जी के शेयर की कीमत 44 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ मंदी की स्थिति में है। 40 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 36.7 रुपये का लक्ष्य नीचे आ सकता है।"

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Mar 5, 2024 18:43 IST
सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही। स्टॉक 5 प्रतिशत गिरकर 40.53 रुपये के निचले मूल्य बैंड पर पहुंच गया। इस कीमत पर, चार कारोबारी दिनों में यह 10.17 प्रतिशत और एक साल के उच्च मूल्य 50.72 रुपये से 20.09 प्रतिशत गिर गया है, जो पिछले महीने 2 फरवरी को देखा गया स्तर था। ये मल्टीबैगर शेयर एक साल में 370 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है।

टेक्नीकल एनालिस्ट ने मोटे तौर पर सुझाव दिया कि दैनिक चार्ट पर स्टॉक 'मंदी' वाला दिख रहा है।

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "चार्ट पर सुजलॉन एनर्जी के शेयर की कीमत 44 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ मंदी की स्थिति में है। 40 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 36.7 रुपये का लक्ष्य नीचे आ सकता है।" डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने भी सिफारिश की कि काउंटर 'कमजोर' दिख रहा है। सिंह ने कहा, "यह 36 रुपये तक फिसल सकता है। 


कंपनी के स्टॉक का नकारात्मक मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 1439.91 है, जबकि प्राइस टू बुक (पी/बी) मूल्य 16.66 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) (-)0.03 पर और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) (-)1.16 पर आ गया। दिसंबर 2023 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 13.29 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

(डिक्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 5, 2024