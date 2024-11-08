scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Share: 60 रूपये से 100 रूपये जाएगा ये स्टॉक?

Suzlon Share: 60 रूपये से 100 रूपये जाएगा ये स्टॉक?

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 8, 2024 15:29 IST
Suzlon Share: क्या फिर से खरीदने का मौका है?
Suzlon Share: क्या फिर से खरीदने का मौका है?

सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आज 6 परसेंट की गिरावट आई है। फिलहाल ये स्टॉक 63 रूपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये स्टॉक कहां जाएगा क्योंकि अगर 60 रूपये के नीचे जाता है तो क्या इस स्टॉक में गिरावट बढ़ेगी। क्या इस स्टॉक को इन लेवल्स पर खरीदना चाहिए।

क्लासिक पिवट लेवल्स
7 नवंबर 2024 को सुजलॉन के क्लासिक पिवट लेवल विश्लेषण के अनुसार, इसका मुख्य रेजिस्टेंस ₹68.63, ₹70.37, और ₹71.28 पर है, जबकि सपोर्ट लेवल ₹65.98, ₹65.07, और ₹63.33 पर है। शुक्रवार, 8 नवंबर 2024 को शेयर 1.86% गिरावट के साथ 65.6 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

एक्सपर्ट की राय

बाजार के जानकार राघवेंद्र सिंह का कहना है कि इस स्टॉक में इन स्तरों पर खरीदा जा सकता है और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म टारगेट 100 रूपये है। लेकिन इस स्टॉक में 60 रूपये का एक स्टॉपलॉस लगाना चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक है उन्हें इसे होल्ड करना चाहिए।

मल्टीबैगर रिटर्न
पिछले 6 महीनों में सुजलॉन एनर्जी के शेयर ने 67.50% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 1 साल में 78.26% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 2,356.83% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है। YTD के आधार पर, स्टॉक ने 72.94% का रिटर्न प्रदान किया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 8, 2024