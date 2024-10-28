Suzlon share में आए दो बड़े अपडेट, रखें नजर

विंड एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी आज 28 अक्टूबर 2024, सोमवार को अपनी दूसरी तिमाही (Q2FY25) और अर्धवार्षिक (H1FY25) नतीजों की घोषणा करने वाली है। इस पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि सुजलॉन का साल-दर-साल प्रदर्शन मजबूत हो सकता है, हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) प्रदर्शन में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

वहीं दूसरा अपडेट ये है कि वुड मैकेंजी ने सुजलॉन एनर्जी को दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल किया है जो टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा रखती है। इस लिस्ट में ये गैर चीनी एकलौती कंपनी है। दुनिया में सोलर पैनल बनाने में चीन की कंपनियों का दबदबा है। ऐसे में ये भारत की एकमात्र कंपनी है जिसका दबदबा है। सुजलॉन का एस144 मॉडल काफी पॉपुलर है और सबसे ज्यादा इसी के ऑर्डर कंपनी को मिलते हैं।

ब्रोकरेज फर्म्स का अनुमान ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि इस तिमाही में कंपनी के एबिटडा मार्जिन में गिरावट से तिमाही-दर-तिमाही प्रदर्शन कमजोर रह सकता है, जिसमें 200 बेसिस पॉइंट्स से अधिक की गिरावट हो सकती है। मजबूत राजस्व वृद्धि के बावजूद, कंपनी का एबिटडा और शुद्ध लाभ (PAT) मामूली गिरावट के साथ स्थिर रहने की संभावना है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि सुजलॉन का राजस्व 2,454.1 करोड़ रुपये होगा, जो साल-दर-साल 73% और तिमाही-दर-तिमाही 21% की वृद्धि दर्शाता है। एबिटडा 398.8 करोड़ रुपये रहने की संभावना है, जो सालाना 77% और तिमाही 8% बढ़ सकता है। इसका कोर PAT 324.6 करोड़ रुपये हो सकता है, जो सालाना 217% और तिमाही 7% की वृद्धि को दर्शाता है। नुवामा ने सुजलॉन के लिए 'होल्ड' रेटिंग दी है और लक्ष्य मूल्य 64 रुपये रखा है।

शेयर की चाल: सोमवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयर 2% गिरकर 66.31 रुपये पर आ गए, जो शुक्रवार के 67.43 रुपये के बंद स्तर से कम है। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 90,000 करोड़ रुपये से ऊपर है। हालांकि, पिछले छह हफ्तों में यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 86.04 रुपये (12 सितंबर 2024 को) से 23% गिर चुका है।

JM फाइनेंशियल ने Q2FY25 में सुजलॉन के राजस्व का अनुमान 1,683.1 करोड़ रुपये लगाया है, जो सालाना आधार पर 18% की वृद्धि दर्शाता है, लेकिन तिमाही-दर-तिमाही 17% की गिरावट। एबिटडा 271.3 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सालाना 21% बढ़ रहा है लेकिन तिमाही 27% घट सकता है। एबिटडा मार्जिन 220 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 16.1% पर रह सकता है। नेट प्रॉफिट 206.7 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सालाना 102% की वृद्धि लेकिन तिमाही 32% की गिरावट दर्शाता है। इस स्टॉक पर JM फाइनेंशियल ने 'खरीदें' रेटिंग के साथ 71 रुपये का लक्ष्य मूल्य रखा है।

अनंद राठी रिसर्च ने सुजलॉन के राजस्व का अनुमान 2,775.7 करोड़ रुपये लगाया है, जो सालाना 95% और तिमाही 37.7% की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए एबिटडा मार्जिन 16% रहने की संभावना है, जो तिमाही आधार पर 210 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट के साथ सालाना स्थिर है। समायोजित PAT 378 करोड़ रुपये रह सकता है, जो सालाना 175% और तिमाही 25% की वृद्धि को दर्शाता है। अनंद राठी को उम्मीद है कि Q2FY25 में 274 MW की उच्च वितरण मात्रा (सालाना 108% वृद्धि) के कारण सुजलॉन का प्रदर्शन मजबूत रहेगा। इस पर 'खरीदें' रेटिंग के साथ 76 रुपये का लक्ष्य मूल्य दिया गया है।

