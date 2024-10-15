Suzlon, HAL, Bharat Electronics: अब इन शेयरों के आ गए नए टारगेट?

इन तीन स्टॉक्स पर नए टारगेट्स आ गए हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) सहित कुछ चर्चित स्टॉक निवेशकों और ट्रेडर्स की रडार पर हैं। आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के टेक्नीकल एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने इन तीन स्टॉक्स पर अपनी राय रखी हैं।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स | खरीदें | टारगेट प्राइस: 4,450-4,500 रुपये | स्टॉप लॉस: 4,260 रुपये

4 सितंबर, 2024 को HAL लगभग 4,950 रुपये के शिखर पर पहुंच गया, लेकिन तब से इसमें बड़ी गिरावट आई है, अगर गिरावट की बात की जाए तो इसमें 16 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट ने इस स्टॉक को एक महत्वपूर्ण डिमांड जोन में लाकर खड़ा कर दिया है। विकली चार्ट पर, HAL ने एक तेजी से हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जिसे आमतौर पर एक उलट संकेत के रूप में देखा जाता है, यहां पर आरएसआई भी काफी अहम है। क्योंकि RSI ने अपने पिछले स्विंग हाई को भी पार कर लिया है, जिससे इस स्टॉक में तेजी के दृष्टिकोण को और मजबूती मिली है। इन तकनीकी संकेतों को ध्यान में रखते हुए, 4,900 रुपये के लक्ष्य के साथ 4,450-4,500 रुपये की मूल्य सीमा में HAL पर एक लंबी स्थिति की सिफारिश की जाती है। दैनिक क्लोजिंग के आधार पर स्टॉप-लॉस 4260 रुपये पर रखा जाना चाहिए।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | Avoid

इस समय, BEL में कमजोरी दिख रही है, क्योंकि दैनिक RSI लगातार 50 के स्तर से नीचे बना हुआ है, और इचिमोकू फ्यूचर क्लाउड मंदी की ओर है और नीचे की ओर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मूल्य क्रिया इचिमोकू क्लाउड से नीचे है, जिसमें नवीनतम समापन अभी भी 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के पास प्रतिरोध का सामना कर रहा है, जो चिंताजनक है। इन कारकों के मद्देनजर, किसी भी ऊपर की उछाल पर लाभ बुक करने और नई लंबी स्थिति लेने से बचने की सलाह दी जाती है।

सुजलॉन एनर्जी | सावधानी ( Alert)

हाल ही में, सुजलॉन ने 86 के स्तर के आसपास मंदी का अनुभव किया, जो मूल्य गति में संभावित उलटफेर का संकेत देता है। इस विचलन के बाद, शेयर में लगभग 23 प्रतिशत का सुधार हुआ, जो वापस 66 रुपये के आसपास आ गया। वर्तमान में, सुजलॉन इचिमोकू क्लाउड के भीतर कारोबार कर रहा है, जिसका उपयोग अक्सर प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस क्लाउड की ऊपरी सीमा, 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के साथ मेल खाती है, जो निकट अवधि में एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में कार्य करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दैनिक चार्ट पर सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 50 अंक से नीचे बना हुआ है, जो चल रही कमजोरी के बारे में चिंता बढ़ाता है। इन संकेतकों को देखते हुए, 66 रुपये के स्तर को एक नई स्थिति के लिए संभावित समर्थन और प्रवेश बिंदु माना जा सकता है। हालांकि, अभी के लिए प्रतीक्षा-और-देखो दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है।

