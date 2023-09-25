scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Energy: क्या इस कदम से Suzlon Energy के शेयर पर पड़ेगा कोई असर !

Suzlon Energy: क्या इस कदम से Suzlon Energy के शेयर पर पड़ेगा कोई असर !

शुक्रवार को कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसे 29.4 मेगावॉट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट उसे ग्लोबल पावर प्रोड्यूसर ब्राइटनाइट से मिला है। ये सुजलॉन एनर्जी को ब्राइटनाइट से मिला पहला ऑर्डर है। ब्राइटनाइट महाराष्ट्र में 100 मेगावॉट विंड सोलर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। ऑर्डर के तहत सुजलॉन विंड टरबाइन जनरेटर की 14 यूनिट तैयार करेगा। हर टरबाइन की क्षमता 2.1 मेगावॉट की होगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 25, 2023 11:04 IST
Suzlon Energy ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि अपने नॉमिनेटिड डायरेक्टर Ajay Mathur को हटा लिया है
Suzlon Energy ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि अपने नॉमिनेटिड डायरेक्टर Ajay Mathur को हटा लिया है

Suzlon Energy ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि आरईसी ने सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड से अपने नॉमिनेटिड डायरेक्टर Ajay Mathur को हटा लिया है। आरईसी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा दी गई रकम का सुजलॉन एनर्जी ने भुगतान कर दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग में, सुजलॉन ने कहा कि अप्रैल 2022 में रुपये के टर्म लोन समझौते के तहत आरईसी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा दिए कर्ज का पूरा भुगतान होने के बाद से माथुर को बोर्ड से हटा दिया गया है। 21 सितंबर, 2023 से माथुर अब सुजलॉन के बोर्ड में निदेशक नहीं हैं। कंपनी को पटरी पर लाने के लिए 3500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

advertisement

Also Read: JSW Company IPO: आज से खुला JSW Company का IPO, 27 सितंबर तक कर सकते है आवेदन, 13 साल में JSW Group का यह पहला IPO

सुजलॉन ने जून 2019 के अनुसार कंपनी के लोन के पुनर्गठन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कर्ज देने वाले के एक संघ के साथ एक रूपरेखा पुनर्गठन समझौता किया था। बीते हफ्ते कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था। शुक्रवार को कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसे 29.4 मेगावॉट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट उसे ग्लोबल पावर प्रोड्यूसर ब्राइटनाइट से मिला है। ये सुजलॉन एनर्जी को ब्राइटनाइट से मिला पहला ऑर्डर है। ब्राइटनाइट महाराष्ट्र में 100 मेगावॉट विंड सोलर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। ऑर्डर के तहत सुजलॉन विंड टरबाइन जनरेटर की 14 यूनिट तैयार करेगा। हर टरबाइन की क्षमता 2.1 मेगावॉट की होगी।

Suzlon Energy के शेयर 
Suzlon Energy के शेयर 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 25, 2023