Suzlon Energy: क्या इस कदम से Suzlon Energy के शेयर पर पड़ेगा कोई असर !

Suzlon Energy ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि आरईसी ने सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड से अपने नॉमिनेटिड डायरेक्टर Ajay Mathur को हटा लिया है। आरईसी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा दी गई रकम का सुजलॉन एनर्जी ने भुगतान कर दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग में, सुजलॉन ने कहा कि अप्रैल 2022 में रुपये के टर्म लोन समझौते के तहत आरईसी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा दिए कर्ज का पूरा भुगतान होने के बाद से माथुर को बोर्ड से हटा दिया गया है। 21 सितंबर, 2023 से माथुर अब सुजलॉन के बोर्ड में निदेशक नहीं हैं। कंपनी को पटरी पर लाने के लिए 3500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

सुजलॉन ने जून 2019 के अनुसार कंपनी के लोन के पुनर्गठन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कर्ज देने वाले के एक संघ के साथ एक रूपरेखा पुनर्गठन समझौता किया था। बीते हफ्ते कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था। शुक्रवार को कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसे 29.4 मेगावॉट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट उसे ग्लोबल पावर प्रोड्यूसर ब्राइटनाइट से मिला है। ये सुजलॉन एनर्जी को ब्राइटनाइट से मिला पहला ऑर्डर है। ब्राइटनाइट महाराष्ट्र में 100 मेगावॉट विंड सोलर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। ऑर्डर के तहत सुजलॉन विंड टरबाइन जनरेटर की 14 यूनिट तैयार करेगा। हर टरबाइन की क्षमता 2.1 मेगावॉट की होगी।