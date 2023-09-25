scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 25, 2023 10:31 IST
JSW Infrastructure का आईपीओ आज से खुल चूका है और 27 सितंबर को बंद हो जाएगा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के आईपीओ का लक्ष्य अपने इनिशियल ऑफर से ₹2800 करोड़ जुटाने का है, जो 100 फीसदी फ्रेश नेचर का होगा। यह एक बुक बिल्ट इश्यू है और कंपनी ने इसका प्राइस बैंड ₹113 से ₹119 प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। इश्यू खुलने से पहले कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 18-19 रुपये है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 113-119 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त वर्ष 2011-23 के दौरान स्थापित कार्गो हैंडलिंग क्षमता और कार्गो वॉल्यूम में सबसे तेजी से बढ़ती पोर्ट रिलेटेड-इंफ्रा कंपनी है, और वित्त वर्ष 2013 में कार्गो हैंडलिंग क्षमता के मामले में दूसरा सबसे बड़ा घरेलू कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर बन चूका है। आईपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों को शेयर अलॉटमेंट के जरिए 1,260 करोड़ रुपये जुटाए है।

कुल 28 स्कीम्स के माध्यम से लगभग 11 म्यूचुअल फंड्स ने प्री-आईपीओ प्लेसमेंट में भाग लिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल एमएफ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ, सुंदरम एमएफ, फ्रैंकलिन टेम्पलटन, यूटीआई एमएफ, टाटा एएमसी और बड़ौदा बीएनपी पारिबा एमएफ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने शेयर के एंकर प्लेसमेंट में भाग लिया है। मॉर्गन स्टेनली को कुल एंकर प्लेसमेंट का 3.5% आवंटित किया गया था, जबकि गोल्डमैन सैस को कुल साइज का 0.4% मिला था। इनके अलावा, सुनील सिंघानिया के स्वामित्व वाले Abakkus Investment को एंकर हिस्से का लगभग 2% अलॉट किया गया था। 2010 में JSW एनर्जी के लिस्ट होने के बाद 13 साल में JSW ग्रुप की किसी कंपनी का यह पहला IPO है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
