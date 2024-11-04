scorecardresearch
Suzlon Share: दिसंबर से पहले खरीदें, बेचें या होल्ड करें



सुजलॉन एनर्जी के शेयर में करीब ढाई परसेंट की गिरावट देखने को मिली है।अब सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक में भारी गिरावट आएगी या फिर इस लेवल पर इसमें खरीदारी की जा सकती है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 14:26 IST



सुजलॉन एनर्जी के शेयर में करीब ढाई परसेंट की गिरावट देखने को मिली है।अब सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक में भारी गिरावट आएगी या फिर इस लेवल पर इसमें खरीदारी की जा सकती है।  सबसे पहले इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। 

कैसे रहें रिजल्ट्स?

सुजलॉन एनर्जी ने 28 अक्टूबर को सितंबर 2024 की तिमाही में 201 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 102 करोड़ रुपये से 96% अधिक है। कंपनी का ऑपरेशंस से राजस्व 2093 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 1417 करोड़ रुपये की तुलना में 48% अधिक है। कंपनी ने 3 फरवरी, 2006 के बाद से अब तक 4 बार डिविडेंड घोषित किया है, लेकिन अब तक बोनस शेयर नहीं दिया है। सुजलॉन एनर्जी ने 21 जनवरी, 2008 के बाद अपने शेयर की फेस वैल्यू एक बार घटाई थी, जब इसे 10 रुपये से 2 रुपये किया गया था।

सितंबर तिमाही में कंपनी ने 1.57 गीगावॉट का ऑर्डर इन्फ्लो प्राप्त किया और अगले 18-24 महीनों में 5.1 गीगावॉट ऑर्डर बुक का उच्चतम स्तर हासिल किया। इस स्टॉक्समें म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग को 3.82% से 4.14% तक बढ़ा दिया और म्यूचुअल फंड योजनाओं की संख्या 23 से बढ़कर 28 हो गई। ट्रेंडलाइन के अनुसार, सितंबर 2024 तिमाही में संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 30.69% से बढ़कर 32.74% हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का सितंबर 2024 तिमाही में सुजलॉन में 1.02% हिस्सा है।

क्या आपको सुजलॉन शेयर खरीदना चाहिए?

नुवामा ने इस स्टॉक पर होल्ड की सलाह दी है, और इसका टारगेट प्राइस 67 रुपये तय किया है। एनालिस्ट का कहना है, "हम सुजलॉन एनर्जी को लंबे समय तक सकारात्मक मानते हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस पहले से ही FY27E के विंड टरबाइन जनरेटर (WTG) व्यवसाय के प्रति शेयर आय का 45 गुना दर्शाता है। FY25-27E में रेणम अधिग्रहण और ESOP शुल्कों को ध्यान में रखते हुए हम 35x FY27E WTG + F&F EPS + O&M DCF के आधार पर 67 रुपये का टारगेट प्राइस देते हैं और 'होल्ड' सलाह को दोहराते हैं।"

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024