Suzlon Energy Share ने निवेशकों को दिया झटका, जानिए क्यों आई भारी गिरावट

सोमवार को Suzlon Energy Ltd के शेयर में 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। कंपनी की ओर से कहा गया कि उसे अहमदाबाद आयकर विभाग से FY17 के लिए ₹1.01 करोड़ का आयकर मांग नोटिस हासिल हुआ है। यह मल्टीबैगर स्टॉक BSE पर ₹59.21 पर ट्रेड करता दिखा।

इस गिरावट के चते कंपनी का मार्केट कैप ₹80,915 करोड़ तक गिर गया। यह मांग FY2016-17 के दौरान कर्मचारी योगदान से जुड़े PF/ESI के देरी से भुगतान पर लगाए गए जुर्माने से संबंधित है, जैसा कि कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया।

कंपनी का कहना है कि वह इस जुर्माने के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है और सकारात्मक परिणाम के लिए आश्वस्त है।

Suzlon Energy का शेयर एक साल में 46% बढ़ चुका है और दो वर्षों में 481% की वृद्धि देखी है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने आज के सत्र में ₹34.89 करोड़ का कारोबार किया, जिसमें 57.83 लाख शेयरों का आदान-प्रदान हुआ।

स्टॉक ने इस साल 12 सितंबर को ₹86.04 का 52 वीक हाई के लेवल को छुआ और 14 मार्च 2024 को ₹35.49 का 52 वीक लो के स्तर पर देखा गया। Suzlon Energy के शेयरों का बीटा 1 है, जो साल में औसत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

Suzlon Energy के शेयर अपने 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

एक संबंधित घटनाक्रम में पिछले हफ्ते Suzlon Energy ने कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने 2015-16 के वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर (I-T विभाग) के जरिए लगाए गए ₹87.59 करोड़ के जुर्माने को रद्द कर दिया। 30 दिसंबर को भी ITAT ने ₹172.76 करोड़ का कर जुर्माना आदेश निरस्त किया।

अलग से Suzlon ने 31 दिसंबर को कहा कि CRISIL ने वर्ष में दूसरी बार अपनी रेटिंग अपग्रेड की। CRISIL Ratings ने कंपनी की मजबूत प्रदर्शन और बेहतर प्रॉफिटिबिलिटी को रेखांकित करते हुए अपनी क्रेडिट रेटिंग को 'CRISIL A' से सकारात्मक आउटलुक के साथ अपग्रेड किया।

रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि यह 2024 में CRISIL के जरिए की गई दूसरी रेटिंग अपग्रेड है, जो Suzlon की मजबूत ऑपरेशनल क्षमता, अनुशासित वित्तीय प्रबंधन और लगातार तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि को दर्शाता है। इस साल पहले CRISIL ने Suzlon को 'CRISIL A-' की रेटिंग दी थी, जिसे अब कंपनी के बेहतर वित्तीय मेट्रिक्स और गतिशील रेन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को मान्यता देते हुए 'CRISIL A' में अपग्रेड किया गया है।

आपको बता दें कि Suzlon Energy रेन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है और विंड टर्बाइनों का निर्माता है। यह सौर ऊर्जा समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।