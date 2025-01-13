Suzlon Energy Shares में भारी गिरावट का अंदेशा! निवेशकों के लिए मौका या धोखा



निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक Suzlon Energy Ltd. के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार चौथे दिन जारी गिरावट से शेयर संभल नहीं पा रहा है। ऐसे में निवेशकों के बीच 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं पहला - इन शेयरों में बिकवाली और बढ़ेगी? दूसरा - फिलहाल के लिए शेयरों को होल्ड करें या बिकवाली? तीसरा - क्या सुजलॉन शेयरों में गिरावट खरीदारी का मौका है?

भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने एक और सत्र में गिरावट जारी रखी और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मजबूत अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ केंद्रीय बजट से पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली के कारण नए हफ्ते की शुरुआत भी खराब रही है। BSE Sensex 800 गिरकर 76,695 और NSE का Nifty50 203 अंक गिरकर 23,227 पर नजर आ रहा है।

आपको बता दें कि सुजलॉन के शेयर पिछले हफ्ते 9% गिर चुके हैं, जो नवंबर 2024 के बाद से उनका सबसे खराब वीकली प्रदर्शन हो सकता है। पिछले एक महीने में यह स्टॉक 16% गिर चुका है। यह स्टॉक पिछले साल 12 सितंबर को ₹86.04 के शिखर से लगभग 36% तक गिर चुका है।

Arihant Capital Markets का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के प्राइस डैली चार्ट पर लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं, जो कमजोरी का संकेत है। इसके अलावा प्राइस 200-दिनों के SMA (₹60.62) से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और यहां तक कि RSI भी नकारात्मक है। वर्तमान में यह स्टॉक बेंचमार्क सूचकांकों से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। ऊपर बताए गए सभी संकेतकों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि डाउनसाइड मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। इस कारण से आप इस स्टॉक को वर्तमान स्तर ₹54 पर 'बेच' सकते हैं, ₹50 का स्टॉप लॉस रखकर और ₹45-40 के टारगेट पर कुछ हफ्तों में इसे बेच सकते हैं।

प्रमोटर्स के पास सितंबर 2024 तक कंपनी में 13.25% हिस्सेदारी थी, जो पिछले तिमाही में 13.27% से थोड़ी कम है। सुजलॉन पर कवर करने वाले पांच विश्लेषकों में से तीन ने 'बाय' सिफारिश की है, जबकि दो ने 'होल्ड' कहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।