Suzlon Energy: 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा शेयर, आगे भी रहेगी तेजी?
सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप बढ़कर 36,146 करोड़ रुपये हो गया है। फर्म के कुल 190.56 लाख शेयरों में बदलाव हुआ, जिससे बीएसई पर 50.55 करोड़ रुपये का उच्च कारोबार हुआ।
सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर आज शुरुआती सौदों में 4% से अधिक बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सुजलॉन एनर्जी का शेयर, जो लगातार तीसरे सत्र में बढ़ा, बीएसई पर इंट्राडे में 4.26% चढ़कर 26.92 रुपये पर पहुंच गया। इस स्टॉक ने 31 अगस्त, 2023 को अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 27 रुपये को छुआ और 13 अक्टूबर, 2022 को 52 सप्ताह के निचले स्तर 6.60 रुपये पर गिर गया।
सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप बढ़कर 36,146 करोड़ रुपये हो गया है। फर्म के कुल 190.56 लाख शेयरों में बदलाव हुआ, जिससे बीएसई पर 50.55 करोड़ रुपये का उच्च कारोबार हुआ।
प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने अब तक 7 रुपये से शानदार तेजी देखी है। अगस्त में, स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के रूप में उच्च समय सीमा में एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। संकेतक 39.35 रुपये के लक्ष्य के लिए एक मजबूत गति की उपस्थिति और पैटर्न ब्रेकआउट के अनुसार दिखा रहे हैं। कोई भी मौजूदा बाजार मूल्य पर या 24 रुपये तक की गिरावट पर स्टॉक खरीद सकता है।