Suzlon Energy Share Price: टूटकर 50 रुपये पर आया भाव! खरीदने का बड़ा मौका?

Suzlon Energy Share Price: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Limited) का शेयर आज, दोपहर के कारोबारी सत्र में 50 रुपये के महत्वपूर्ण स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले स्टॉक 15 कारोबारी सत्र पहले यानी 28 जनवरी, 2025 को 50 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था और तब से मल्टीबैगर स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखा गया है।

advertisement

आज दोपहर 2:53 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.08% या 1.07 रुपये टूटकर 50.34 रुपये पर कारोबार कर रहा था। मौजूदा स्तर पर, सुजलॉन एनर्जी के शेयर 12 सितंबर, 2024 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 86.04 रुपये से 42.04% नीचे हैं। स्टॉक 14 मार्च, 2024 को 52-सप्ताह के निचले स्तर 35.49 रुपये पर फिसला था।

शॉर्ट टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इस शेयर पर विभिन्न मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज ने अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए विस्तार से जानते हैं।

Suzlon Energy पर एक्सपर्ट की राय

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा कि सुजलॉन वर्तमान में मंदी की ओर रुझान में कारोबार कर रहा है। अपने हालिया उतार-चढ़ाव से, स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट आई है। एक्सपर्ट ने कहा कि इंस्टेंट सपोर्ट 50 रुपये के करीब है, और 54 रुपये के स्तर से ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट दिख रहा है जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक को 58-64 रुपये तक ले जा सकता है।

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ए आर रामचंद्रन ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी स्टॉक की कीमत डेली चार्ट पर 54 रुपये पर मजबूत रजिस्टेंस के साथ थोड़ी मंदी में है।

Suzlon Energy Share Price Target

ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर ‘Overweight’ की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 71 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 26 से भूमि अधिग्रहण के आसपास विंड इंडस्ट्री की बाधाओं में सुधार की उम्मीद कर रही है।

ब्रोकरेज JM Financial ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 80 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

Suzlon Energy Q3 Results

दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 91% बढ़कर 388 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 203 करोड़ रुपये रहा था। Q3 में कंपनी का परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 91% बढ़कर 2,969 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 1,553 करोड़ रुपये था।