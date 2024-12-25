Suzlon Energy को ED का झटका, जानिए किस लेवल से स्टॉक भरेगा उड़ान?

scorecardresearch
Suzlon Energy Ltd ने जानकारी दी है कि उसे प्रवर्तन निदेशालय यानि ED (हैदराबाद) से एक पेनल्टी ऑर्डर हासिल हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 (FY17) तक पूरा किए गए शिपमेंट्स के लिए एक्सपोर्ट प्रोसीड्स (proceeds) की देरी को लेकर है। आइये जानते हैं आगे स्टॉक की चाल कैसे रह सकती है?

NEW DELHI,UPDATED: Dec 25, 2024 19:24 IST
Suzlon Energy Ltd ने जानकारी दी है कि उसे प्रवर्तन निदेशालय यानि ED (हैदराबाद) से एक पेनल्टी ऑर्डर हासिल हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 (FY17) तक पूरा किए गए शिपमेंट्स के लिए एक्सपोर्ट प्रोसीड्स (proceeds) की देरी को लेकर है। इस मामले को अब उसकी सब्सिडियरी Suzlon Wind International Ltd. के जरिए मामला सुलझा लिया गया है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि यह सूचित किया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद के जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस ने कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2017 तक किए गए शिपमेंट्स के लिए कुछ एक्सपोर्ट निर्यात proceeds में हुई देरी के संबंध में 20 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।

Suzlon ने ये भी कहा है कि इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ लंबित एक पुराना मामला अब खत्म हो गया है। 

शेयर की चाल की बात करें तो इसने निवेशकों को वर्ष दर वर्ष (YTD) आधार पर 68.45 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जबकि उसी अवधि में बेंचमार्क BSE सेंसेक्स में 8.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

WealthMills Securities के इक्विटी रणनीति निदेशक क्रांथी भतिनी ने कहा कि ज्यादा जोखिम सहनशीलता वाले निवेशक सुजलॉन एनर्जी के शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी ने पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित समस्याओं का सामना किया है, जिनमें से कुछ अभी भी बनी हुई हैं। चूंकि रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी है, ऐसे में इस स्टॉक को गिरावट पर खरीदा जा सकता है।

रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह ने कहा है कि तकनीकी रूप से ₹66-63 रेंज में सपोर्ट लेवल देखा जा सकता है। ₹70 शॉर्ट टर्म में रजिस्टेंस का काम करेगा और इस स्तर के ऊपर एक निर्णायक कदम अगले रैली का कारण बन सकता है। सपोर्ट ₹63 पर रहेगा।

सुजलॉन को ₹66 के स्तर के आसपास मजबूत सपोर्ट है, सेबी-पंजीकृत एक्सपर्ट ए.आर. रामचंद्रन ने बताया कि ₹70 के रजिस्टेंस स्तर के ऊपर एक डेली क्लोजिंग के बाद निकट-समय में ₹78 तक के टारगेट की संभावना है।

बीएसई के डेटा के अनुसार, कंपनी के शेयर का प्राइस टू इक्विटी (P/E) रेश्यो 294.64 है जबकि मूल्य-से-बुक (P/B) मूल्य 22.82 है। प्रति शेयर आय (EPS) ₹0.22 रही और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) 7.81 प्रतिशत था। प्रमोटरों के पास सितंबर 2024 तक कंपनी में 13.25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो पिछले तिमाही में 13.27 प्रतिशत थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
